Evacúan 4 poblaciones más por incendio de La Mierla, que llega al núcleo del Parque Natural de la Sierra Norte

La evolución del incendio decretado este jueves en la población guadalajareña de La Mierla ha provocado que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya decretado la evacuación de las localidades de Almiruete, Palancares, Semillas y La Nava de Jadraque.

De esta manera, estas poblaciones se suman a las de La Mierla, Muriel y Umbralejo, que fueron evacuadas este pasado jueves, según ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión del Cecopi mantenida a primera hora de este viernes y encabezada por el presidente regional, Emiliano García-Page.

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Gómez ha explicado que, debido a esta decisión, se ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert a las poblaciones afectadas por la evacuación para informar de la situación y prevenir que nadie se acerque a las zonas afectadas por el riesgo de incendio.

Del mismo modo, Gómez ha informado de que el incendio ha alcanzado durante la noche las 2.000 hectáreas afectadas y está alcanzando ya la "zona nuclear" del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, "de alto valor ecológico" y que "desgraciadamente", dados los vientos que se van a producir en la zona, se va a ver "afectada gravemente".

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