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Evacúan 4 poblaciones más por incendio de La Mierla, que llega al núcleo del Parque Natural de la Sierra Norte

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La evolución del incendio decretado este jueves en la población guadalajareña de La Mierla ha provocado que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya decretado la evacuación de las localidades de Almiruete, Palancares, Semillas y La Nava de Jadraque.

De esta manera, estas poblaciones se suman a las de La Mierla, Muriel y Umbralejo, que fueron evacuadas este pasado jueves, según ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión del Cecopi mantenida a primera hora de este viernes y encabezada por el presidente regional, Emiliano García-Page.

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Gómez ha explicado que, debido a esta decisión, se ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert a las poblaciones afectadas por la evacuación para informar de la situación y prevenir que nadie se acerque a las zonas afectadas por el riesgo de incendio.

Del mismo modo, Gómez ha informado de que el incendio ha alcanzado durante la noche las 2.000 hectáreas afectadas y está alcanzando ya la "zona nuclear" del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, "de alto valor ecológico" y que "desgraciadamente", dados los vientos que se van a producir en la zona, se va a ver "afectada gravemente".

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