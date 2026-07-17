El detenido por iniciar el incendio de Lozoyuela es un hombre de 52 años, con antecedentes y llevaba un mechero

El detenido en la tarde del jueves como presunto responsable de provocar el incendio forestal de Lozoyuela, que ha calcinado ya unas 700 hectáreas y ha obligado a declarar la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA, es un hombre de 52 años con antecedentes recientes y que fue sorprendido con un mechero.

El incendio se declaró sobre las 16.00 horas en una zona entre las localidades de Mangirón, Cinco Villas y Buitrago del Lozoya. En el incendio trabajan actualmente 28 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid para tratar de delimitar el incendio, que todavía no está controlado.

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Por la tarde, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmó que la Guardia Civil había detenido a una persona como presunto responsable de iniciar el incendio. Ahora, fuentes de la Benemérita han precisado que se trata de un hombre español de 52 años que portaba un mechero en el momento de su detención.

Los testimonios de los vecinos fueron clave para dar con este hombre, que fue sorprendido en las inmediaciones del incendio mientras intentaba huir. El propio delegado confirmó que esta persona tiene "antecedentes recientes" por situaciones "de esta naturaleza en otras partes de España".

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Martín aludió también a la actitud sospechosa del detenido en el momento en que la Guardia Civil le dio el alto, así como al material que llevaba en una mochila y que ahora la Guardia Civil confirma que se trataba de un mechero.

La magnitud de incendio obligó a la Comunidad de Madrid a lanzar un mensaje ES-Alert a los vecinos de la zona para que se confinaran en sus casas. En total fueron unas 2.000 personas confinadas y un centenar evacuadas por su proximidad al incendio, incluido un campamento de verano con unos 50 menores.

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Al operativo para combatir el incendio se sumaron por la tarde unos 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras la petición de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el Puesto de Mando Avanzado fue instalado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela, por donde han pasado autoridades para conocer la situación del incendio.