Detectan en Puerto Rico dos especímenes de mosca que amenazan la producción agrícola

San Juan, 17 jul (EFE).- El Departamento de Agricultura de Puerto Rico informó este viernes que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (Aphis, por sus siglas en inglés) de Agricultura federal (USDA) identificó dos especímenes de la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) en el Viejo San Juan.

La detección ocurrió durante una vigilancia fitosanitaria que mantiene USDA Aphis mediante una red de trampas e inspecciones para identificar oportunamente plagas cuarentenarias que puedan representar una amenaza para la producción agrícola, explicó Irving Rodríguez Torres, secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, en un comunicado.

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Los especímenes fueron recolectados el jueves en "trampas Jackson", ubicadas en las inmediaciones del Paseo de La Princesa.

Además de los dos casos confirmados oficialmente, otros especímenes capturados en el área permanecen bajo evaluación técnica y en proceso de confirmación por parte de las autoridades federales.

Rodríguez Torres indicó que la agencia activó inmediatamente sus protocolos de emergencia fitosanitaria y reforzó sus recursos técnicos, operacionales y de vigilancia para apoyar las acciones de delimitación y erradicación.

El funcionario reconoció que, aunque la mosca del Mediterráneo representa una amenaza seria para los cultivos, no constituye un riesgo para la salud humana.

Su impacto se concentra en las frutas, debido a que la hembra deposita sus huevos dentro del fruto y las larvas se alimentan de su pulpa, afectando su calidad y capacidad de comercialización.

Como parte de las acciones iniciales, se trabaja en la instalación de una red intensiva de trampas en la Isleta de San Juan, incluyendo sectores del Viejo San Juan y áreas circundantes.

Este esfuerzo permitirá delimitar el alcance de la detección, aumentar la frecuencia del monitoreo y recopilar información técnica para determinar las próximas medidas de control.

USDA Aphis, por su parte, en coordinación con el Departamento de Agricultura local, realizará durante los próximos días un monitoreo intensivo del área bajo investigación.

Dependiendo de los resultados, los especialistas podrán recomendar tratamientos fitosanitarios en árboles hospederos, la ampliación de la red de trampas y otras estrategias reconocidas internacionalmente, incluyendo la posible liberación de insectos estériles.

El origen de la detección permanece bajo investigación. Las agencias participantes evaluarán los hallazgos y la información recopilada antes de establecer conclusiones sobre la posible vía de entrada de la plaga.

La mosca del Mediterráneo es considerada una de las plagas agrícolas de mayor impacto económico debido a su capacidad para atacar más de 250 especies de frutas y algunos vegetales.

La industria del mango y otros sectores dedicados a la producción de frutas tropicales podrían ser particularmente vulnerables ante una dispersión de esta plaga. EFE