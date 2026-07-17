Uribe avisa a De la Espriella de que su partido se defenderá "como abejas" si "el tigre ruge"

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha lanzado este viernes un aviso al presidente electo, Abelardo de la Espriella, respecto a la convivencia y alianza entre las formaciones de la derecha colombiana en plena disputa por la elección de la Presidencia del Senado.

En declaraciones a Blu Radio, Uribe ha cargado contra el "entorno" del presidente electo por, a su juicio, tratar de desactivar a su formación, Centro Democrático, en plena controversia por la designación de altos cargos. Así, ha brindado su apoyo a De la Espriella ante una agenda común para "recuperar la seguridad, apoyar al sector privado, cero corrupción o reducir el tamaño del Estado", pero ha advertido de que "si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas".

PUBLICIDAD

Uribe ha defendido que su formación es "pionera" y nunca ha fallado en cuestiones que ahora enarbola De la Espriella. "Este partido merece respeto", ha dicho, incidiendo en que hay intentos del entorno del 'tigre', apodo con el que se le conoce, para "acabar" con el Centro Democrático.

Al tiempo, ha insistido en que su formación fue la primera que se acercó al dirigente electo. "Somos partido de gobierno, y no le hizo ninguna exigencia burocrática", ha dicho sobre el apoyo parlamentario que tendrá que tejer el nuevo mandatario colombiano.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones llegan en plena pugna por la presidencia del Senado, donde la candidata presidencial del partido de Uribe, Paloma Valencia, ha defendido que es un "derecho legítimo" que este partido cuente con este puesto tras los resultados electorales.

En este sentido ha enfatizado que les corresponde este cargo en virtud de la votación obtenida y en la coherencia ideológica de De La Espriella. "Así se ha hecho en todas las anteriores presidencias", ha señalado para rematar que "no es un regalo que hace el presidente o que hace el ministro del Interior".

PUBLICIDAD