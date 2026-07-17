La Policía antidrogas de Honduras incauta 90 kilos de cocaína y arresta a un sospechoso

Tegucigalpa, 17 jul (EFE).- Las autoridades de Honduras decomisaron este viernes unos 90 kilos de cocaína en una operación antidrogas en el norte del país, en la que fue detenido un hombre de 23 años por su presunta vinculación con el alijo, informó la Policía Nacional.

El cargamento fue localizado oculto en un "compartimento falso" de un vehículo tipo 'pick up' (camioneta) durante una inspección en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés (norte), según el informe de la Policía hondureña.

El conductor del automóvil, cuya identidad no fue revelada, fue arrestado y puesto a disposición judicial para la investigación del caso.

Con este nuevo decomiso, la Dirección Nacional Policial Antidrogas ha incautado en lo que va de 2026 un total de 929 kilos de cocaína, según cifras oficiales.

Por su posición geográfica, el territorio hondureño —especialmente la zona del Caribe— es utilizado por narcotraficantes transnacionales como puente para enviar cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos mediante avionetas y embarcaciones rápidas.

Durante 2025, el país centroamericano incautó alrededor de 1,5 toneladas de cocaína y destruyó al menos un millón de plantas de coca, de acuerdo con los registros de las autoridades de seguridad. EFE