El australiano Herbert asalta el liderato en el Abierto Británico con una ronda histórica

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- El jugador australiano Lucas Herbert se encaramó este viernes al liderato del Abierto Británico de golf después de igualar la ronda más baja en la historia de los ‘majors’ de golf con una tarjeta de 62 golpes, una gesta que también protagonizó el estadounidense Sam Burns.

Ninguno de los dos tuvo una buena jornada inaugural en el grande británico, que se celebra en el campo inglés de Royal Birkdale, al norte de Liverpool, pero en la segunda se desataron y la concluyeron con ocho golpes bajo el par, algo que solo habían hecho antes otros cuatro jugadores, Branden Grace, Shane Lowry, Rickie Fowler y Xander Schauffele, este último por partida doble.

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Herbert, de 30 años y 97 en el ránking mundial, tuvo en su mano convertirse en el único en la historia en firmar 61 golpes, pero le pudo la presión y falló un ‘putt’ de poco más de un metro en el último hoyo.

El australiano, que milita en LIV, la liga saudí, tuvo un inicio de segunda ronda fulgurante, con seis ‘birdies’ en los primeros nueve hoyos, con lo que igualó la marca histórica en la primera mitad de un recorrido que tenía el inglés Denis Durnian desde 1983 en el torneo británico.

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Firmó otros tres ‘birdies’ y cuando se encaminaba a ser el mejor de la historia en una ronda, hizo un ‘bogey’ para completar la jornada.

“Estoy decepcionado y, al mismo tiempo, muy orgulloso. Probablemente, no haya jugado doce hoyos mejores en mi vida. No fallé el ‘putt’, sino que lo interpreté mal. Es bastante difícil cuando tienes que patear para batir el récord de un campeonato importante lograr que todo funcione”, se excusó Herbert ante los medios.

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Poco después de su logro, fue Burns el que se apuntó a la lista histórica con una tarjeta impecable de ocho ‘birdies’, el último con un ‘chip’ antológico desde el búnker, para ponerse con -5, a tres de Herbert.

El tercer protagonista de la jornada fue el estadounidense Bryson DeChambeau, que con una vuelta de -4, se puso con -7 en segunda posición cono el público a su favor, a uno del australiano.

A la estela, quedaron con -6 sus compatriotas Jackson Suber, líder tras la jornada inaugural, y Cameron Young.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, sin jugar de forma brillante, se mantiene en la pelea para mantener la corona lograda el pasado año al acabar con -4, al igual que el español Jon Rahm.

El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, mejoró su actuación respecto al primer día y se quedó con -1.

Esto le permite soñar aún con el reto de ser el primero en ganar el torneo después de acabar por encima del par en la primera ronda desde que lo hizo el irlandés Pádraig Harrington en 2008, también en Royal Birkdale.

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Entre las figuras que no pasaron el corte estuvieron los ingleses Matt Fitzpatrick (+4), número tres del mundo; Aaron Rai (+2), ganador este año del Campeonato de la PGA;y el veterano Justin Rose(+3) y el estadounidense Wyndham Clark (+3), último campeón del Abierto de Estados Unidos.

El colombiano Nico Echavarría logró pasar el corte al terminar con un total de -2, algo que no consiguió en su estreno el pasado año.

A quien no le fueron bien las cosas fue al chileno Joaquín Niemann, quien volvió a tener una mala actuación en el último grande de la temporada y, con +4, quedó eliminado a mitad de torneo, como el pasado año, en 2023.

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También quedó fuera del torneo al no pasar el corte el amateur argentino Mateo Pulcini (+4) en su debut en el Abierto Británico. EFE

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