Argentina factura con Messi, ahora y en el futuro

Andrea Montolivo

Nueva York (EE.UU.), 17 jul (EFE).- De cinco a más de 120 patrocinadores en los últimos nueve años. Seis nuevos contratos de patrocinio sólo en esta Copa del Mundo. Google, Kalshi, Pirelli, Spotify... La Asociación de Fútbol Argentino hace caja. De la mano de Leo Messi está en su segunda final mundialista consecutiva. Leandro Petersen, director de márketing de AFA, explica para EFE la receta del éxito de la Albiceleste.

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Argentina vuela a Nueva York. La Finalissima con España que nunca se disputó en marzo se jugará en el MetLife Stadium con el Mundial como premio. La marca AFA es cada vez más global. Se inspira en NBA, NFL, Fórmula 1 y aprovecha el alcance global del fútbol para maximizar el impacto económico.

Un éxito impulsado dentro y fuera del campo por Leo Messi. Futbolista y empresario con proyectos e inversiones que se entrelazan con los de la AFA, con mirada a largo plazo.

Porque Argentina tiene claro que, incluso cuando Messi deje de competir, seguirá representando a la Albiceleste por el mundo.

"Se va a dar naturalmente. Él ha demostrado un amor por su país primero y por la selección argentina, que me parece que trasciende lo que es la cancha de fútbol. Ha excedido largamente lo que es un deporte. Creo que es un embajador hoy para Argentina en el mundo", dijo Petersen en una entrevista con EFE.

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"Y hay mucho futuro entre la marca AFA y la marca Leo Messi. Cuando él deje de jugar, que ojalá falte mucho tiempo, pero en algún momento va a pasar, ya tenemos un plan trazado con todo su entorno. Me parece que hay muchas cosas para hacer con él como embajador ya dejando de jugar también", añadió.

"No creo que haya que esforzarse mucho porque creo que él lo siente de esa forma y él sabe que va a ser un embajador para el fútbol argentino durante toda su vida", insistió el director de márketing de AFA.

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En la caótica rueda de prensa de Scaloni antes de la semifinal con Inglaterra, entre cientos de periodistas, un enviado de Bangladesh usó su turno para pedir al seleccionador un mensaje para su base de aficionados bangladesí. Un caso curioso, pero que explica el alcance de AFA en la actualidad.

China e India también apoyan anímica y económicamente a la AFA.

"Hoy el mercado de China y de India son los dos más representativos para la economía de AFA, tenemos más de 10 patrocinadores en cada país. En tercer lugar, el mercado de Estados Unidos, que está creciendo a un ritmo muy grande", afirmó Petersen a EFE.

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"Hoy la marca AFA es una plataforma de comunicación que se adapta a cada cultura y eso me parece que es lo que hay que sostener durante muchos años más para que esto se termine de consolidar", insistió.

Cuando Petersen tomó el mando del área marketing, AFA vivía uno de los momentos más complicados de su historia. Tenía cinco patrocinadores y había sido intervenida por la FIFA. Nueve años después, la cuenta supera los 120 colaboradores comerciales y aumenta con ritmo casi semanal.

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"Después del llamado de autoridades de FIFA comenzamos un proceso de cero, sin operaciones en ningún lugar que no sea Argentina. Y hoy realmente tenemos una comunidad global de fanáticos", asegura Petersen.

"Creo que ver esto es ver una marca sólida, una marca global, una marca atractiva, una plataforma de comunicación muy grande para un montón de multinacionales que confían en todo lo que hacemos. Hay un futuro muy grande para la marca AFA. Seguimos con esa gran visión de ser una marca como la NBA, como la NFL, como la Premier League, LaLiga de España, el Real Madrid", añade.

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Para AFA, estas marcas no son competencia sino un complemento, algo que ayuda a aprender y a crecer juntos. En particular, Petersen se fija en el modelo de la NBA, por su alcance global.

"Aprendemos de todos. El modelo de la NBA a mí me parece un modelo muy bueno porque es un modelo más global. Quizá la NFL es más fuerte a nivel económico, pero es un modelo más local, enfocado en Estados Unidos, y para nosotros ser globales tiene mucho más que ver con el fútbol: el fútbol es el deporte global por excelencia. Y creo que la Fórmula 1 y la NBA son los dos espejos donde nos miramos mucho", dijo Petersen.

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Lo que ahora representa Messi comenzó para Argentina con las gestas deportivas de Diego Maradona. El número 10 falleció hace ya casi seis años, en noviembre de 2020, pero su legado sigue muy presente y muy potente en la mesa de los negocios.

"Diego fue, sin saberlo, porque no había redes sociales, un gran embajador de AFA, del fútbol argentino, así como del Nápoles, de Boca Juniors y de todos los lugares donde él jugó, porque realmente representó el coraje. Logró hazañas imposibles en clubes que quizás no eran tan grandes, y él los llevó a un nivel increíble", reconoce Petersen a EFE.

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"Y es el camino que está transitando Leo hace muchísimos años. Y creo que este Mundial lo está haciendo de una forma increíble: hay una revolución por Argentina que se vive en todo el mundo y por Leo también en forma individual, que realmente supera lo que pensábamos", añadió. EFE

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