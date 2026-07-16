Muertos y heridos al despeñarse un microbús con más de 10 personas en el suroeste de China

Pekín, 16 jul (EFE).- Un microbús que transportaba a más de 10 personas se precipitó el miércoles por la noche en la provincia china de Sichuan (suroeste) y cayó al lecho de un río, con el resultado de muertos y heridos, informó la agencia estatal Xinhua.

El vehículo se precipitó cuando circulaba desde el condado de Baoxing, en el municipio de Ya'an, hacia Kangding, ciudad de nivel de condado de la prefectura autónoma tibetana de Garze.

Xinhua, que citó a los departamentos competentes de Ya'an, no precisó el número de fallecidos ni de heridos, y agregó que las labores de búsqueda y rescate seguían en marcha.

La cadena estatal CCTV, por su parte, situó el accidente en torno a las 19:00 hora local (11:00 GMT) del miércoles y detalló que el vehículo, un autobús turístico de tamaño medio con matrícula de Chengdu, la capital provincial, se salió de la calzada y cayó al lecho del río situado más abajo.

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Al lugar se desplazaron efectivos de la policía, los bomberos y los servicios de emergencias y de asistencia médica.

Según el personal de rescate citado por CCTV, el vehículo presentaba daños evidentes y algunas personas se encontraban en estado crítico en el momento de ser extraídas del mismo. EFE