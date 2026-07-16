Gobierno de Trump anuncia un nuevo arancel del 25 % sobre productos brasileños

Washington, 15 jul (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles un nuevo arancel del 25 % sobre varios productos brasileños basándose en una investigación sobre posibles acciones contra productos estadounidenses en el país suramericano.

De acuerdo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la medida se deriva de una investigación iniciada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite a Washington responder a prácticas comerciales que considera discriminatorias o que perjudican a empresas estadounidenses.

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Greer explicó en una entrevista con medios que recomendó la imposición de los aranceles al considerar que Brasil mantiene prácticas que afectan a intereses estadounidenses, entre ellas la supuesta censura de empresas tecnológicas de EE.UU. y las restricciones al acceso del etanol estadounidense al mercado brasileño.

El representante comercial de EE.UU. añadió que la deforestación ilegal en la Amazonía también influyó en su recomendación, al sostener que esa práctica otorga a Brasil una ventaja competitiva desleal al ampliar su producción agrícola y desplazar las exportaciones estadounidenses en mercados de terceros países.

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Los nuevos aranceles aplican para los productos brasileños que ingresan a Estados Unidos con la exclusión de la carne de res, el café, los metales, la energía y otros bienes.

Además, la sanción sucede bajo un contexto electoral, donde el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio, quien visitó el pasado 7 de mayo a Trump en la Casa Blanca, en una muestra de respaldo del republicano. EFE