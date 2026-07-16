El presidente de Panamá se reúne con Carlos Slim y una veintena de empresarios mexicanos

Ciudad de Panamá, 15 jul (EFE).- El presidente panameño, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con Carlos Slim y una veintena de ejecutivos de empresas en el marco de la visita que cumple en México, donde promueve a Panamá como un destino seguro para la inversión y un nodo de distribución.

"El presidente Mulino, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha, y el ministro de Comercio, Julio Moltó, se reunió con el empresario mexicano Carlos Slim, reconocido como el decimosexto hombre más rico del mundo", indicó un comunicado de la Presidencia panameña.

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Slim ha tenido intereses económicos en Panamá mediante la participación de la constructora FCC en proyectos de infraestructura y también en telecomunicaciones con Claro, que vendió en 2022 a Liberty Latin América LTD, a través de su subsidiaria Cable &Wireless Panamá S.A. (CWP), por unos 200 millones de dólares.

Mulino sostuvo este miércoles además "un encuentro con un grupo de 23 ejecutivos de reconocidas empresas mexicanas y gremios enfocados en sectores como desarrollo de infraestructura, tecnología, logística, transporte público, turismo, agroparques y otros, interesados en explorar nuevas oportunidades de negocios e inversión en Panamá".

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"Panamá está entrando en su mayor ciclo de inversión en un siglo. Por eso el momento es este. Porque esto ya empezó. Miro esta sala y no veo a un competidor. Veo a socios naturales. Ustedes son los mejores del continente en fabricar, y nosotros nos especializamos en conectar al mundo. Ustedes producen y nosotros distribuimos. No competimos: nos complementamos", expresó Mulino ante los empresarios mexicanos, de acuerdo con la información oficial.

El Canal de Panamá planea nuevas inversiones por 8.500 millones de dólares, que se suman a los 30.000 millones de dólares en proyectos que desarrolla el Gobierno, argumentó Mulino, de acuerdo con la misiva de la Presidencia.

Entre las empresas y gremios que participaron en el encuentro con el presidente de Panamá estuvieron Google Cloud, OR-B Desarrolladora, Polyshell, OR-B Logística, TSS Cyber, International Atlantic Port, Ego Móvil, Agropark Querétaro, Grupo IPS de México, Global Business Advisor, la Cámara Nacional de la industria de los Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Pordemex, grupo MARESA, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), entre otros empresarios.

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"Algunas de estas empresas ya tienen proyectos en ejecución en Panamá. Entre estos la planificación y desarrollo del proyecto International Atlantic Port (IAP), una iniciativa privada orientada a fortalecer la capacidad logística y la competitividad del país mediante la creación de un complejo portuario multimodal con infraestructura de clase mundial, de acuerdo con la explicación de la empresa", indicó el comunicado oficial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles a Mulino en la capital mexicana y ambos acordaron "relanzar" su alianza y la cooperación bilateral en el combate al crimen organizado o en aspectos económicos, según explicaron los mandatarios en una declaración conjunta. EFE

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