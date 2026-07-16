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El Nikkei pierde más del 3 % en la apertura lastrado por el sector de los semiconductores

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Tokio, 16 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía por encima del 3 % en la apertura de la sesión de este jueves, lastrado por los valores tecnológicos, en particular del sector de los semiconductores, que siguieron la tendencia de Wall Street.

Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado tokiota, caía un 3,13 %, o 2.149,54 puntos, hasta los 66.601,97 enteros. En la sesión anterior, el Nikkei creció un 1,49 %.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía un 1,27 %, o 51,84 puntos, hasta las 4.036,28 unidades.

La tendencia bajista en el parqué tokiota tiene lugar después de que Wall Street cerrara la sesión con notables bajadas entre fabricantes de semiconductores relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

En el sector de los semiconductores, Advantest se depreciaba un 7,35 %, Tokyo Electron, un 6,07 %; y Disco, un 6,58 %. Por su parte, Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, caía un 6,92 %.

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El referente japonés de memorias Kioxia se desplomaba un 13,02 %, mientras que el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, bajaba un 7,52 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, que esta semana se convirtió en la empresa de mayor capitalización bursátil tras desbancar al fabricante automovilístico Toyota, registraba una caída del 1 %.

Por su parte, en el sector del automóvil, Nissan se revalorizaba un 1,8 %, el fabricante Toyota crecía un 1,39 %, y Honda un 2,12 %. EFE

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