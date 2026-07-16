Médico gazatí preso Safiya fue puesto en aislamiento y golpeado tras visitarle su abogado

Jerusalén, 16 jul (EFE).- Israel aisló en una celda al médico preso gazatí Husam Abu Safiya, que recibió golpes por parte de los guardias penitenciarios, tras la visita que le hizo a principios de mes su abogado, según informó este jueves el letrado después de una nueva visita esta semana.

Las últimas agresiones se produjeron después del 2 de julio, día en que su representante legal, Tamir Blank -de la organización Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI)-, pudo visitar a Safiya en el centro penitenciario de Rakefet.

Después de la visita de principios de julio, PHRI alertó de un riesgo "inminente" para la vida de Safiya, que dirigía el Hospial Kamal Adwan del extremo norte de Gaza y tuvo un papel muy activo al principio de la ofensiva israelí denunciando lo que allí ocurría. Fue detenido por Israel en diciembre de 2024 tras un intenso asedio de meses al hospital.

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En el último encuentro entre abogado y cliente, celebrado este martes, Safiya y Blank se comunicaron a través de un dispositivo telefónico y una mampara opaca, mientras guardias penitenciarios aguardaban en una habitación contigua, lo que según su letrado no garantiza una comunicación libre y confidencial, informó PHRI.

Según relató Safiya, tras la visita del 2 de julio los guardias le golpearon causándole hematomas en la mano y decidieron aislarle. Además, confirmó que días después le hicieron una radiografía, pero sin comunicarle los resultados, y que le dieron analgésicos durante varios días.

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Él añadió que durante la última semana un médico acudió a revisar su estado de salud en varias ocasiones, pero sin darle ningún tratamiento médico.

Hace una semana, el Gobierno israelí aseguró ante el Tribunal Supremo que había realizado "numerosos exámenes médicos" a Safiya sin que hubieran detectado ningún riesgo para su vida, frente a las acusaciones de sus abogados de que podría morir.

PHRI alegó ante el Supremo que la vida del médico se encontraba en peligro tras haber sido agredido con un martillo y porras en junio, según dijo en una declaración jurada otro de sus abogados.

Tanto él, como otros 13 médicos gazatíes, permanecen encarcelados sin cargos ni una fecha de juicio. Israel mantiene detenidos a unas 9.300 personas como presos de 'seguridad', la mayoría residentes de Cisjordania y Gaza.

De los más de 9.000 palestinos detenidos, más del 80 % se encuentran sin juicio: 3.314 no han sido condenados por ningún delito y otros 3.244 están detención administrativa, según datos de la ONG israelí Gisha. EFE