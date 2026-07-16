Países islámicos condenan la intención de Colombia de trasladar su embajada a Jerusalén

El Cairo, 16 jul (EFE).- La secretaría general de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó este jueves la intención de Colombia de trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una medida que esta entidad consideró "un lamentable alejamiento de las posiciones históricas" del país suramericano en "apoyo de los derechos legítimos del pueblo palestino".

En un comunicado en X, la OCI, que agrupa a 57 países miembros musulmanes, apuntó que, de producirse este movimiento, "perjudicará las relaciones e intereses comunes entre Colombia y los Estados miembros" de la organización.

Enfatizó en su nota el rechazo a esta "medida ilegal", al considerarla una "flagrante violación de las resoluciones de las Naciones Unidas, en particular las 476 y 478 del Consejo de Seguridad, que afirman que toda medida israelí destinada a alterar el carácter de la ciudad de Jerusalén o su estatus jurídico y demográfico es nula y sin efecto".

PUBLICIDAD

Por último, exhortó al Gobierno colombiano "a revertir esta decisión ilegal, a apoyar los esfuerzos internacionales encaminados a lograr la paz sobre la base de la solución de dos Estados y a cumplir con sus responsabilidades en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la ONU".

El presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, confirmó este jueves que tras asumir el cargo, el próximo 7 de agosto, restablecerá "la alianza histórica con Israel", lo que incluye el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, como anticipó la víspera el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar.

PUBLICIDAD

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rompió relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por el grupo islamista palestino Hamás contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas y trasladadas al enclave.

Hasta la ruptura de relaciones, Israel había sido un gran aliado de Colombia especialmente en los campos de la seguridad y la tecnología, así como un importante proveedor de armas del país, al que a su vez compraba ingentes cantidades de carbón, exportaciones que Petro también suspendió. EFE

PUBLICIDAD