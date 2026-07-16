TSMC invertirá 100.000 millones de dólares adicionales para aumentar su producción en EEUU

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), el mayor contratista mundial para la fabricación de microprocesadores, se ha comprometido a realizar una inversión adicional de 100.000 millones de dólares (87.400 millones de euros) para levantar plantas de producción de semiconductores avanzados en Estados Unidos.

Según ha indicado el Departamento de Comercio de EEUU, esta inversión permitirá la construcción de cuatro nuevas plantas en Arizona, elevando a 12 el total de instalaciones de vanguardia en el país, con una inversión agregada comprometida por parte de TSMC de 265.000 millones de dólares (231.615 millones de euros).

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La inversión de la contratista tecnológica taiwanesa se enmarca en el acuerdo sobre comercio e inversión anunciado el pasado mes de enero entre EEUU y Taiwán, tras el que TSMC acordó en marzo ampliar en 65.000 millones de dólares (56.810 millones de euros) su compromiso original de inversión en EEUU de 100.000 millones de dólares.

"El anuncio de TSMC de una inversión adicional de 100.000 millones de dólares, tras nuestro histórico acuerdo de comercio e inversión con Taiwán, creará decenas de miles de empleos en Estados Unidos y traerá de vuelta la fabricación de semiconductores avanzados al país", ha declarado el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, para quien el liderazgo de Donald Trump está impulsando a las empresas a invertir en la industria manufacturera estadounidense.

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"Esto tiene como objetivo respaldar la fuerte demanda plurianual de nuestros principales clientes estadounidenses, y creemos que esta inversión impulsará aún más el desarrollo del ecosistema de semiconductores de EEUU, fortalecerá la cadena de suministro y apoyará la creación de empleos en el país", ha comentado C.C. Wei, presidente y consejero delegado de TSMC.

RESULTADOS RÉCORD.

El fabricante tecnológico taiwanés ha informado este jueves de que se anotó un beneficio neto atribuido de 706.562 millones de dólares taiwaneses (19.181 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un avance del 77,4% en relación con el mismo periodo del año anterior.

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Esta cantidad representa un incremento del 23,4% en comparación con las ganancias obtenidas por el fabricante de microchips y proveedor de Apple y Nvidia en el primer trimestre, cuando se situaron en los 572.480 millones de dólares taiwaneses (15.541 millones de euros).

Por su parte, las ventas netas de la compañía, uno de los mayores fabricantes mundiales de microchips, registraron un alza interanual del 36% y del 12% trimestral, hasta un récord de 1,27 billones de dólares taiwaneses (34.480 millones de euros).

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"Nuestro negocio en el segundo trimestre se vio impulsado por la fuerte demanda de nuestras tecnologías de proceso de vanguardia", declaró Wendell Huang, vicepresidente sénior y director financiero de TSMC.

De este modo, en los seis primeros meses de 2026 el fabricante tecnológico se anotó un beneficio neto atribuido de 1,27 billones de dólares de Taiwán (34.480 millones de euros), un 68,3% por encima del resultado contabilizado en la primera mitad del año pasado, mientras que las ventas sumaron 2,4 billones de dólares taiwaneses (65.150 millones de euros), un 35,6% más.

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"De cara al tercer trimestre de 2026, esperamos que nuestro negocio continúe beneficiándose de la fuerte demanda de nuestras tecnologías de proceso de vanguardia, incluyendo el rápido aumento de la producción de nuestra tecnología de 2 nanómetros", ha apuntado Huang.

En este sentido, TSMC prevé que en el tercer trimestre del ejercicio sus ingresos oscilarán entre 44.600 y 45.800 millones de dólares (38.980 y 40.030 millones de euros), mientras que anticipa que el margen de beneficio bruto se sitúe entre el 65% y el 67%; además de un margen operativo del 56% al 58%.

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