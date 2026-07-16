Merz anima a nuevo primer ministro ucraniano a seguir un programa de reformas decidido

Berlín, 16 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, felicitó al nuevo primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, investido este jueves por el Parlamento ucraniano a propuesta del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y le animó a seguir un programa de reformas decidido.

"Con el fin de reforzar aún más la perspectiva europea de Ucrania, le quiero animar a llevar a cabo un programa de reformas decidido. Tenga la seguridad de que estaremos firmemente del lado de Ucrania en este proceso", escribió el canciller en su mensaje.

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Asimismo, le dijo que asume su cargo "en un momento de grandes retos para su país".

"Puede confiar en que Alemania seguirá apoyando a Ucrania con determinación y firmeza en su defensa frente a la agresión rusa", le aseguró.

Asimismo, le trasladó su interés en seguir desarrollando con él y en beneficio mutuo las relaciones entre Alemania y Ucrania.

"Le deseo mucha suerte y éxito en la superación de las tareas que tiene por delante", concluyó. EFE