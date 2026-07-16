Israel anuncia un plan conjunto entre Policía e Inteligencia contra el "crimen en el sector árabe"

El Gobierno de Israel ha anunciado un plan conjunto de cerca de 500 millones de shékels (más de 145 millones de euros) para "la lucha contra el crimen en el sector árabe" --esto es, las zonas de mayor concentración de población árabe en el Estado-- en el que participarán el servicio de Inteligencia tradicionalmente conocido como Shin Bet y la Policía.

"Bajo el liderazgo del primer ministro (Benjamin) Netanyahu y los ministros (de Igualdad Social) May Golan y (de Seguridad Nacional) Ben-Gvir, la Agencia Israelí de Seguridad (AIS) se sumará a la lucha contra el crimen mediante un plan conjunto con la Policía, financiado con aproximadamente 500 millones de shékels", reza el comunicado conjunto suscrito por el mandatario y los dos jefes de cartera citados.

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En concreto, el antes conocido como Shin Bet recibirá algo más del 73,3% de los fondos a fin de "establecer una unidad especializada en la lucha contra el contrabando y el tráfico de armas, y para fortalecer sus capacidades operativas y de inteligencia", a lo cual se sumará, de forma paralela, un "presupuesto permanente de 35 millones de shékels (10,2 millones de euros) anuales" a partir de este mismo año y la asignación de 130 nuevos puestos.

Mientras, la Policía percibirá poco más del 26,6% restante del monto total del plan, una cantidad que se destinará a "la creación de una unidad nacional especializada en la lucha contra la delincuencia en la sociedad árabe".

NETANYAHU CELEBRA EL PLAN CONTRA UNA "PLAGA NACIONAL"

Al hilo del anuncio, Netanyahu ha considerado "trascendental" la incorporación del Shin Bet a "la lucha contra la delincuencia en la sociedad árabe", un fenómeno que ha tachado de "plaga nacional".

"La combinación de las capacidades de inteligencia, operativas y tecnológicas de la AIS, junto con las actividades de la Policía" permitirá, a ojos del primer ministro, "llegar a los cabecillas de las organizaciones criminales, atacar su infraestructura y restablecer la seguridad".

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"No aceptaremos una realidad de violencia, extorsión y asesinatos en nuestras calles", ha espetado antes de felicitar al ultraderechista Ben Gvir y a Golan, antigua integrante del partido liderado por el propio ministro de Seguridad y frecuente acompañante del mismo en actos en favor del restablecimiento de asentamientos de colonos en la Franja de Gaza o en defensa de la presencia y control israelí en la Ciudad Vieja de Jerusalén.