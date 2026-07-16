Farmaindustria ofrece recomendaciones para mejorar la calidad de los datos de farmacovigilancia y reforzar la seguridad

Farmaindustria ha desarrollado un documento que ofrece recomendaciones "para mejorar la calidad de los datos de farmacovigilancia y reforzar la seguridad de los pacientes", y es que las medidas que propone a través del mismo buscan impulsar una recogida de información "más completa, coordinada y apoyada en herramientas digitales".

Según ha indicado esta patronal, este informe, que cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), muestra el compromiso de la industria farmacéutica innovadora con la seguridad de los medicamentos, el cual "no termina cuando el fármaco se aprueba, sino que continúa a lo largo de todo su ciclo de vida".

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En este sentido, Farmaindustria ha explicado que esta voluntad está presente a través de la evaluación continua del perfil de seguridad de los fármacos y de las actividades de farmacovigilancia que permiten identificar, evaluar y prevenir posibles reacciones adversas. "La farmacovigilancia es, por tanto, un elemento clave en la vida del medicamento", ha subrayado.

"La calidad de la información recogida es esencial para detectar de forma temprana posibles señales de seguridad y garantizar el uso seguro de los tratamientos", ha continuado, para añadir que, bajo estas premisas, su grupo de trabajo de Farmacovigilancia ha elaborado este documento "para una mejora en la recogida de datos de farmacovigilancia en España".

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Al respecto, ha informado de que este reúne propuestas dirigidas a reforzar la calidad de las notificaciones, promover la sensibilización de los notificadores, mejorar la coordinación entre departamentos y potenciar la innovación tecnológica como herramienta clave para una farmacovigilancia más eficiente. Todas ellas son fruto del trabajo desarrollado en un taller colaborativo en el que se analizaron los principales retos asociados a la gestión de casos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos.

DESAFÍOS

Así, entre estos desafíos, ha destacado la falta de cumplimentación de determinados datos relevantes para la detección de señales, las limitaciones de tiempo de los notificadores, la calidad variable de la información procedente de algunas fuentes y la necesidad de reforzar la formación de profesionales sanitarios y pacientes.

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Este análisis subraya que la colaboración entre la industria farmacéutica innovadora, las autoridades sanitarias, los profesionales y los pacientes es clave para avanzar hacia un sistema más sólido, moderno y centrado en las necesidades de los ciudadanos. Junto a ello, recoge que las compañías farmacéuticas "llevan años trabajando de manera coordinada con la AEMPS y otros actores del ecosistema sanitario para fortalecer el modelo español de farmacovigilancia", ha expuesto.

Por último, Farmaindustria, que considera que es necesario "avanzar hacia un modelo más abierto, participativo y sostenible, que aproveche la transformación digital y el conocimiento científico", ha indicado que este informe identifica cuatro prioridades "para seguir fortaleciendo la farmacovigilancia". Estas son "impulsar una mayor colaboración institucional y científica; reforzar la formación y concienciación de profesionales sanitarios y pacientes; mejorar la coordinación entre las compañías farmacéuticas; y aprovechar las nuevas tecnologías para hacer más eficaces la detección, evaluación y prevención de riesgos asociados a los medicamentos".

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