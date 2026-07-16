Bahréin asegura haber interceptado "varios ataques traicioneros" de Irán contra su territorio

Las Fuerzas Armadas de Bahréin han informado este jueves de que han interceptado "varios ataques traicioneros" lanzados por Irán contra su territorio, en el marco de un nuevo intercambio de ataques entre Washington y Teherán a pesar del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril y el memorando de entendimiento firmado en junio por ambos países.

El Mando General de la Fuerza de Defensa del país ha indicado en un comunicado que, "con voluntad firme y una alta preparación de combate, los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Bahréin se han enfrentado con fuerza" a estos proyectiles.

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Así, han logrado "interceptar y destruir varios de los ataques aéreos traicioneros de Irán durante el día de hoy", según señala un comunicado difundido a través de redes sociales.

Poco antes, el Ejército de Irán ha anunciado el lanzamiento de ataques aéreos contra activos militares de Estados Unidos en diversos puntos de Jordania, Kuwait y Bahréin, en el marco de una nueva jornada de bombardeos intercambiados por Teherán y Washington en Oriente Próximo.

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Las autoridades bahreiníes habían confirmado previamente que durante la noche se habían activado las alarmas antiaéreas e instaron a la población a mantener la calma y trasladarse al lugar seguro más cercano.

El Ejército de Irán ha advertido este jueves de que destruirá "toda la infraestructura de la región" si Estados Unidos cumple las "amenazas" de atacar infraestructura en el país asiático.