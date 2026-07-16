El incendio de Orés sigue activo, afecta a 4.500 hectáreas y mantiene evacuadas a cuatro localidades

El CECOPI ha analizado en la mañana de este jueves, en la Sala de Crisis del 112 del Edificio Pignatelli, la evolución del incendio forestal de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, que continúa activo y mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales, PROCINFO. Ha afectado ya a 4.500 hectáreas de campos de cultivo, matorral bajo y masa forestal, y cuatro municipios han sido evacuados.

"El incendio está en un momento crítico, complejo, ha sido una noche muy difícil, con vientos erráticos. Se ha avanzado mucho gracias al esfuerzo de todas las administraciones y de todos los equipos desplegados, pero queda muchísimo trabajo por delante", ha apuntado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

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Los equipos de extinción han trabajado a lo largo de todo el perímetro, organizado en cinco sectores. La evolución ha sido favorable en los sectores 2 y 4, aunque el incendio continúa abriéndose por el flanco izquierdo, lo que ha llevado al operativo a centrar sus esfuerzos en consolidar y afianzar el perímetro para evitar una mayor extensión durante la jornada de hoy.

En el sector 2, la evolución ha sido más tranquila, aunque se ha mantenido el trabajo con autobombas y cuadrillas terrestres. En el sector 4 se ha podido trabajar en la parte baja, mientras que la mayor preocupación se concentra en el flanco izquierdo ante la previsión de viento para las próximas horas.

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DESALOJO

El incendio mantiene evacuadas las localidades de Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba. Los vecinos están siendo atendidos por familiares o en el polideportivo de Ejea de los Caballeros, donde se ubican unas 80 personas, mientras que 54 usuarios de residencias de los municipios afectados han sido reubicados en una residencias de Zaragoza.

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Además, se va a reforzar la atención psicosocial con Cruz Roja y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, IASS, y se movilizará al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, GIPEC.

Bermúdez de Castro ha resaltado que "nuestra prioridad absoluta sigue siendo la protección de las personas. Por eso se evacuaron Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba, se trasladó a las personas mayores de las residencias y mantenemos todos los recursos necesarios para atender a la población afectada y garantizar su seguridad", ha detallado.

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El Gobierno de Aragón mantiene también el seguimiento sobre otras poblaciones próximas, especialmente Uncastillo y Biel, ante la posible evolución del incendio durante la jornada. La previsión de viento puede favorecer la apertura del incendio hacia el oeste y obligará a mantener una vigilancia especial sobre los cambios de viento previstos a última hora del día.

AFECCIONES A VIVIENDAS Y CARRETERAS

Las carreteras A-1204, entre Farasdués y Asín, y CV-813, entre Asín y Orés, continúan cortadas. La Guardia Civil mantiene el dispositivo de seguridad y control establecido durante la jornada de ayer, salvo que la evolución del incendio obligue a adoptar nuevos cortes.

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En Asín se han registrado afecciones en una decena de viviendas. En tres de ellas, el fuego ha accedido al interior, y una presenta daños importantes. Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza han trabajado durante la noche en esta zona y continúan desplegados en el operativo.

El consejero ha manifestado que "la situación es compleja en la comunidad, como en el resto de España, con altas temperaturas, viento y poca humedad. Hay que estar atentos, tener la máxima prevención, llevar a cabo en zonas forestales la menor actividad posible. Este va a ser uno de los mayores incendios más complejos de los últimos años en la comunidad, va a ser un incendio que va a costar días controlarlo y muchos más días extinguirlo".

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LABORES DE EXTINCIÓN

La estrategia para este jueves se centra en afianzar un perímetro muy extenso y todavía precario, especialmente en el flanco izquierdo. La previsión de viento de componente sur y sudeste puede hacer que el fuego adquiera velocidad, por lo que se realizarán ataques directos e indirectos con cuadrillas terrestres, autobombas, medios aéreos, maquinaria pesada y tractores movilizados para abrir líneas de control.

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Los trabajos se concentrarán especialmente en los sectores 3 y 5. En estos puntos se prevén ataques directos y la colaboración de agricultores y maquinaria pesada en las vales previas a Malpica de Arba para tratar de sujetar el incendio. En el resto de sectores se trabajará en la consolidación del perímetro.

Más de 400 efectivos trabajan en estos momentos sobre el terreno en el operativo de extinción del incendio de Orés, con medios del INFOAR del Gobierno de Aragón, MITECO, Unidad Militar de Emergencias, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y recursos de Navarra, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña. Se encuentran trabajando en total 60 medios, 14 de ellos aéreos.

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Por parte del INFOAR, el Gobierno de Aragón mantiene desplegadas cuatro brigadas helitransportadas con sus helicópteros y un helicóptero de coordinación. Además, el MITECO aporta dos aviones anfibios FOCA, tres BRIF, Lubia, Prado de Esquiladores y Daroca, un avión ACO, un avión anfibio con base en Reus y un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte. También se incorporan dos helicópteros ligeros de Navarra.

El dispositivo se completa con medios terrestres del INFOAR, la UME, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y recursos de otras comunidades autónomas.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Durante las próximas horas el viento se colocará de componente sur y, a partir de las 11.00 horas, comenzará a intensificarse, con predominio de sur y sudeste durante buena parte de la tarde. Se esperan vientos de 15 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Entre las 21.00 y las 23.00 horas se prevé un cambio de viento a norte y noroeste, con posibilidad de alguna racha superior a 40 kilómetros por hora. La intensidad irá disminuyendo durante la madrugada y mañana predominará el viento de norte y noroeste.La humedad relativa se ha recuperado durante la noche hasta valores próximos al 80%, pero durante la tarde irá descendiendo hasta situarse entre el 20% y el 30%, con mínimos cercanos al 20 % hacia las 20.00 horas.

La zona se mantiene en aviso amarillo por temperaturas elevadas, con máximas de unos 35 grados. Para mañana viernes se espera un ligero descenso, con máximas en torno a 34 grados.

PEÑA MONTAÑESA Y CASTANESA

Además del incendio de Orés, el operativo INFOAR trabaja en otros dos incendios forestales declarados en la provincia de Huesca. En Peña Montañesa intervienen una brigada helitransportada con su helicóptero ligero y una brigada terrestre.

En Castanesa trabajan una brigada helitransportada con su helicóptero ligero, una brigada terrestre y una autobomba.