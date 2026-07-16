La defensa española Carmen Menayo ficha por el Como 1907

La defensa española Carmen Menayo firmó este jueves como nueva futbolista del Como 1907 italiano, después de finalizar su contrato con el Atlético de Madrid tras 10 años y más de 150 partidos, para iniciar ahora su primera experiencia profesional fuera de España, según un comunicado

Menayo llega al Como tras una década en el Atlético de Madrid, donde disputó más de 150 partidos y fue capitana. "Reconocida por su liderazgo, su regularidad y su serenidad, se consolidó como una de las defensas más destacadas de la Liga F, al tiempo que competía habitualmente en la Liga de Campeones", destacó la nota del club italiano, en el que también milita la delantera Vero Boquete.

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Tras comenzar su carrera en el Santa Teresa, Menayo fichó por el Atlético de Madrid en 2016 y llegó a ganar tres títulos Liga, una Copa de la Reina y una Supercopa de España. A nivel internacional, representó a las selecciones inferiores de España en más de 50 ocasiones, alzándose con el Europeo Sub-17 en 2015 y con el mismo torneo continental de la categoría Sub-19 en 2017.

Heather O'Reilly, directora de fútbol femenino del Como 1907, avanzó que Menayo "será una gran incorporación", porque "tiene una increíble pierna izquierda, lo que le permite incorporarse muy bien al centro del campo, y también es un auténtico activo en las jugadas a balón parado". "Viene de una larga etapa en el Atlético de Madrid y estamos muy contentos de que nos haya elegido para dar el siguiente paso en su trayectoria futbolística", agregó.

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Mientras que Menayo confesó que se siente "como en casa" desde que llegó a su nuevo club. "Aportaré mi experiencia y mi ética de trabajo, y estoy deseando ponerme manos a la obra y dar lo mejor de mí misma para tener el mayor éxito posible con esta camiseta", concluyó.