Eli Lilly adquiere por 3.300 millones la compañía AtaiBeckley, centrada en la salud mental

El laboratorio estadounidense Eli Lilly ha anunciado la compra de AtaiBeckley, compañía biofarmacéutica centrada en desarrollar terapias contra afecciones de salud mental, por un importe de 3.800 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros).

La operación contempla un pago inicial de 2.800 millones de dólares (2.440 millones de euros), al valorar cada acción de la compañía en 6,75 dólares (5,89 euros), más un importe adicional de hasta 1.000 millones de dólares (872 millones de euros) sujeto a hitos de desarrollo y regulatorios.

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El precio de compra representa un prima de aproximadamente un 40% sobre el precio de negociación promedio ponderado por volumen de 30 días de las acciones de AtaiBeckley que finalizó el 15 de julio de 2026.

La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación y se espera que se cierre en el tercer trimestre, quedando sujeta a la aprobación de los accionistas de AtaiBeckley y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.

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AtaiBeckley se encuentra en proceso de desarrollar su cartera de fármacos para tratar entre otras afecciones la depresión resistente al tratamiento que sufren millones de personas en Estados Unidos. las terapias de la compañía están diseñadas para restaurar la conectividad sináptica y promover el crecimiento de nuevas conexiones neuronales.

"La depresión resistente al tratamiento persiste incluso después de que múltiples tratamientos hayan fracasado. Millones de personas siguen buscando alivio y necesitan desesperadamente una terapia que funcione. El avance de las terapias experimentales de AtaiBeckley nos brinda una oportunidad real de cambiar eso", ha indicado la vicepresidenta ejecutiva y presidente de Lilly Neuroscience, Carole Ho.

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"En toda nuestra cartera de productos, buscamos demostrar que las enfermedades psiquiátricas son tratables desde su raíz biológica, no solo sus síntomas. Se espera que la experiencia y el alcance de Lilly aceleren ese trabajo para las personas cuyas afecciones no han respondido a los tratamientos existentes", ha sostenido el cofundador y consejero delegado de AtaiBeckley, Srinivas Rao.