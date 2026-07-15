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Rusia derriba 93 drones ucranianos sobre seis regiones rusas y la ocupada Crimea

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Moscú, 15 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 93 drones ucranianos sobre seis regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

"Entre las 20:00 (hora Moscú) del 14 de julio y las 07:00 del 15 de julio, los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 93 drones de ala fija sobre los territorios de Bélgorod, Briansk, Kursk, Rostov, la región de Moscú, Krasnodar y Crimea", reza la nota publicada por el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

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También aseguran haber interceptado drones sobrevolando el mar Negro y el mar de Azov.

Anoche, el alcalde de Moscú señaló que en las últimas 24 horas se habían abatido un total de 340 drones que se dirigían a la región homónima que rodea la capital rusa.

"Más de 50 drones fueron destruidos llegando a Moscú", añadió.

Ayer Ucrania alcanzó refinerías de petróleo, uno de los objetivos más habituales, en las regiones de Krasnodar, a orillas del mar Negro, y Bashkiria, en los Urales.

En la misma jornada, el Ministerio de Defensa aseguró haber abatido 288 aparatos aéreos no tripulados.EFE

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