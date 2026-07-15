Agencias

La RD del Congo supera la barrera de los 2.000 casos confirmados de ébola

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Nairobi, 15 jul (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 2.011 los casos confirmados de ébola, incluyendo 754 muertos, por el brote de esta enfermedad declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 13 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 37,5 %.

Además, 753 pacientes se encuentran en situación de "aislamiento/hospitalización" y 366 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.

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