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Feijóo felicita a España tras vencer a Francia en la semifinal del Mundial: "Le deseo lo que se merece: ganar"

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado a la selección española de fútbol tras su victoria este martes ante Francia en la semifinal del Mundial 2026, que permitirá a La Roja jugar la final del torneo el próximo domingo contra el vencedor del Inglaterra-Argentina.

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, el líder de la oposición ha señalado que tras el partido ha hablado con el entrenador de España, Luis de la Fuente, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, para felicitarles por "una victoria merecida" y "agradecerles" que los españoles puedan "soñar con otro Mundial".

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Asimismo, Feijóo ha concretado que ha deseado a España "lo que se merece": "ganar". En este sentido, ha explicado que De la Fuente le ha reconocido que "la clave" será "luchar" con "valores y humildad". "Por eso España es capaz de todo", ha zanjado el líder de los 'populares'.

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