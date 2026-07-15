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Von der Leyen llega a Kiev y adelanta "nuevas iniciativas" sobre la "integración" de las industrias de defensa

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llegado este miércoles a la capital de Ucrania, Kiev, para una nueva visita al país europeo en el marco de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022 y de cara a "anunciar nuevas iniciativas" sobre la "integración" de las industrias de defensa.

"Acabo de llegar a Kiev para mi undécima visita a Ucrania en tiempos de guerra. Es un momento especial. Ucrania ha logrado un gran impulso militar. La situación está cambiando", ha manifestado Von der Leyen a través de un mensaje publicado en redes sociales tras su llegada a la capital.

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"Anunciaré nuevas iniciativas para integrar nuestras industrias de defensa. Así podremos producir más y más rápido", ha señalado, antes de agregar que también abordará durante su visita la adhesión de Ucrania al bloque europeo y "los preparativos para el invierno".

La visita de la jefa del Ejecutivo comunitario tiene lugar un día después de que la Unión Europea abriera un segundo grupo de capítulos con Ucrania, el número seis referido a la política exterior, apenas un mes después de que dieran inicio las negociaciones formales para su adhesión al bloque comunitario.

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