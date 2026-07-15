Marta Sánchez desvela cómo fue la boda de Nieves Álvarez y Bill Saad: "Maravillosa la familia... Muy buena pareja"

Después de darse el 'sí quiero' ante notario en Madrid 'en secreto' el pasado junio, y de una solemne ceremonia por el rito ortodoxo en París a la que tan solo asistieron sus seres queridos más cercanos, Nieves Álvarez y Bill Saad han celebrado su amor por todo lo alto con una multitudinaria boda este fin de semana en el espectacular castillo de Ferrières a 30 kilómetros de la capital francesa.

Entre los más de 250 invitados, algunos rostros conocidos como el diseñador Stéphane Rolland -creador del impresionante vestido de novia de la modelo-, Laura Ponte, Juanjo Oliva, o Marta Sánchez, que se convirtió en una de las mejor vestidas del enlace con un elegantísimo diseño rojo de Lorenzo Caprile tras arrasar en la preboda con una falda de lentejuelas doradas y una camisa rosa fucsia.

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De regreso en Madrid todavía en una nube tras haber sido testigo del día más especial en la vida de su amiga Nieves, la cantante se ha mostrado parca en palabras pero sí ha confesado que la boda estuvo "muy bien" y se lo pasó "fenomenal, estupendo". "Fue muy bonito" ha añadido, confirmando -sin romper la discreción que la presentadora de 'No solo moda' habría pedido a sus seres queridos, a los que incluso pidió que no hiciesen fotografías de la celebración- que los tres hijos de la novia, Adriano (21), Bianca y Brando (19) -fruto de su relación con el fotógrafo Marco Severini- tuvieron un papel muy destacado en el enlace: "Maravillosa la familia vamos... muy buena pareja" ha expresado.