ACS firma el primer contrato a largo plazo de su plataforma de data centers con una tecnológica en EEUU

ACS ha firmado con una gran tecnológica (hyperscaler) el primer contrato a largo plazo de su plataforma global de data centers conjunta con BlackRock (GIP), en su centro de datos de Dallas-Fort Worth (Texas, Estados Unidos).

La compañía ha explicado en un comunicado que el acuerdo cubre aproximadamente 140 megavatios (MW) en tres instalaciones diseñadas específicamente para este fin, con derechos de expansión sobre aproximadamente otros 100 MW en dos instalaciones adicionales.

Coravel será la marca unificada de la joint venture participada a partes iguales por ACS y GIP con la que operarán los distintos proyectos que desarrolle esta plataforma conjunta.

"Este hito demuestra la fortaleza de la demanda de infraestructuras digitales bien ubicadas, bien abastecidas energéticamente y bien ejecutadas. Con Coravel combinamos la capacidad de desarrollo, ingeniería y construcción de ACS con la experiencia inversora de GIP para construir una plataforma diseñada para operar a escala en mercados con una fuerte demanda a largo plazo", ha señalado el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría.

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Turner, filial de ACS en Estados Unidos y clasificada como el principal constructor mundial de data centers, liderará la ejecución de la construcción, apoyándose en su experiencia en el desarrollo de proyectos de data centers a gran escala en Norteamérica, incluida la ejecución integral del ciclo de vida, desde los trabajos iniciales hasta la puesta en servicio.

Coravel está orientada a atender las necesidades de los hyperscalers, las compañías de inteligencia artificial y las empresas que requieren capacidad fiable y escalable, entregada con rapidez.

La plataforma reúne la cartera preexistente de ACS de aproximadamente 1,2 gigavatios (GW) de activos de data centers en desarrollo en Europa, Estados Unidos y Australia, junto con una amplia cartera de futuras oportunidades en evaluación en mercados globales clave.

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El campus de Dallas-Fort Worth forma parte de la cartera inicial aportada por ACS y se desarrollará mediante un programa de construcción por fases, con fechas de entrada en servicio escalonadas hasta 2028.