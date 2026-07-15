Feijóo posa en foto de familia con conservadores europeos y latinoamericanos y Tajani lo sitúa como próximo presidente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha posado este miércoles en foto de familia con políticos conservadores de Europa e Iberoamérica en el marco del foro 'Libertas' que organiza en Madrid el Partido Popular Europeo (PPE), donde el vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, lo ha situado como el próximo presidente del Gobierno de España.

"Gracias al presidente del PP español, que va a ganar las próximas elecciones", ha dicho Tajani al jefe de la oposición en España, que ha ejercido de anfitrión en estas jornadas de los 'populares' europeos y que durante dos días debate sobre populismos, autocracia, polarización social o desinformación, entre otros asuntos.

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Tajani ha señalado que los presentes saben que puede contar con el apoyo del Gobierno italiano que preside Giorgia Meloni "a favor de la libertad, de la democracia y de una relación cada vez más estrecha entre Europa y América Latina".

"Queremos reforzar nuestro trabajo para que la libertad pueda llegar en todo el continente latinoamericano unido a Europa por nuestros valores comunes, cristianos y democráticos. América Latina es parte crucial del Occidente. Somos nosotros, los europeos, los Estados Unidos, Canadá y también Latinoamérica", ha relatado el ministro italiano.

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WEBER: EN VEZ DE DIVIDIR, PIDE "CONSTRUIR PUERTAS"

Por su parte, el presidente del PPE, Manfred Weber, ha asegurado que el mundo "se enfrenta a una profunda incertidumbre" y hay una "creciente tensión geopolítica", con "fragmentación económica, campañas de desinformación" y "ataque contra las instituciones democráticas".

En este contexto, ha saludado que Europa y Latinoamérica estén "eligiendo el compromiso y la prosperidad compartida", aludiendo por ejemplo al acuerdo de Mercosur que crea oportunidades para trabajadores, empresarios, inversores y consumidores.

Weber ha anticipado que la declaración final que van a firmar en el foro 'Libertas' este jueves "es un compromiso para ampliar la cooperación, defender valores comunes y trabajar juntos por el bien" de sus ciudadanos. "En un mundo en el que algunos buscan dividirse, debemos construir puertas", ha enfatizado.

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El presidente del PPE ha recordado lo que dijo el escritor peruano Mario Vargas Llosa acerca de que "la democracia puede ser imperfecta, pero ningún otro sistema ha sido capaz de garantizar la libertad y los derechos humanos mejor". A su entender, ese es el principio que debe guiarles para formar "un futuro más estable" y " más democrático" para ambas regiones.

Después, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha mantenido una conversación por videoconferencia con la líder opositora venezolana María Corina Machado, bajo el título 'La democracia no puede darse por sentada: el papel de Europa para abordar los desafíos democráticos en Venezuela'.

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MACHADO DEFIENDE SU REGRESO A VENEZUELA

La también premio Nobel de la Paz ha defendido su regreso a Venezuela como una fuerza "estabilizadora" y "pacificadora", insistiendo en que solo una transición democrática llevará la estabilidad al país tras la caída de Nicolás Maduro. "Ese es mi propósito ahora que voy a regresar a Venezuela", ha exclamado.

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Por su parte, la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, --que ha intervenido de forma telemática-- ha planteado este miércoles como objetivo que el país andino tenga una relación cada vez más estrecha con Europa, toda vez que ha prometido abrir "una nueva etapa" en la que quiere "fortalecer las instituciones, recuperar la confianza ciudadana e impulsar el crecimiento económico".

También han participado en este foro del PPE la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña; el viceprimer ministro de Bélgica, Vicent Van Peteghem; representantes de la oposición democrática cubana José Daniel Ferrer y Rosa María Payá; y el líder de la oposición democrática de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro.

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ESTE JUEVES PARTICIPARÁ AZNAR

Este miércoles por la tarde asistirá al foro del PPE --que reúne a más de 60 partidos de 42 países de Europa e Iberoamérica-- la presidente de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Y este jueves también pronunciará una conferencia el expresidente del Gobierno José María Aznar.

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Esta primera edición del 'Libertas Forum' se enmarca en las celebraciones del 50 aniversario del Partido Popular Europeo, una fecha clave para "reivindicar la contribución decisiva" de los populares europeos "a la construcción de la Unión Europea y a la consolidación de un modelo político basado en la libertad y la dignidad que hoy es un referente político para todas las democracias del mundo", según ha señalado la formación en un comunicado.