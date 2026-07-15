Machado defiende su regreso a Venezuela como una fuerza "estabilizadora" y "pacificadora" para el país

La líder de la oposición y premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha defendido este miércoles su regreso a Venezuela como una fuerza "estabilizadora" y "pacificadora", insistiendo en que solo una transición democrática llevará la estabilidad al país tras la caída de Nicolás Maduro.

"Ese es mi propósito ahora que voy a regresar a Venezuela", ha afirmado en una intervención por videoconferencia en el Libertas Forum que organiza el Partido Popular Europeo en Madrid, en la que ha subrayado que busca que su regreso canalice por un cauce cívico una transición democrática en Venezuela, toda vez que las autoridades interinas lideradas por Delcy Rodríguez cuentan con el apoyo de Estados Unidos, potencia que pilota el país desde la captura de Maduro en enero en una operación militar en Caracas.

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"Quiero pedirles su ayuda y su acompañamiento para este proceso de reencuentro en que líderes que hemos estado lejos de nuestro país regresaremos como una fuerza estabilizadora, pacificadora, ordenadora para que todo este dolor, toda esta angustia, toda esta frustración que ha creado estos momentos vividos se canalicen de manera cívica y pacífica hacia un proceso de transición democrática", ha indicado.

Su agenda pasa por "el reencuentro de los venezolanos y el regreso de los hijos a casa", ha defendido, y, en todo momento, ha incidido en su papel para una transición democrática en el país latinoamericano. "Tenemos que en este momento crítico actuar apegados a la verdad. Entender que sólo una transición democrática podrá traer estabilidad y bienestar a nuestro país y hacer valer la soberanía de nuestros pueblos e integrar a Venezuela nuevamente a las dinámicas democráticas de Occidente", ha asegurado.

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Machado ha cargado contra quienes piensan que Venezuela puede ser reconstruido "por aquellos que crearon toda esta tragedia, que estafaron y que saquearon". "Es desconocer una realidad", ha incidido, para recalcar que la población venezolana ha pasado página y ha roto "el vínculo con quienes generaron tanto dolor".

Estas declaraciones llegan después de que Estados Unidos haya avisado del impacto negativo que comportaría el retorno de Machado en el contexto de la crisis humanitaria por el doble terremoto que asoló el país, en medio de un choque entre Machado y las autoridades estadounidenses sobre los plazos para la transición y cuando Washington incidió en que su vuelta "resultaría contraproducente" para los esfuerzos humanitarios después del desastre natural.

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NIEGA RIESGO DE CONFLICTO CIVIL: VENEZUELA ES UNA "NACIÓN COHESIONADA"

Por contra, la líder opositora ha subrayado que la sociedad venezolana está unida y "decidida" a avanzar por "una ruta a la libertad". "Hoy hay una nación cohesionada, quizás la más unida de América Latina, donde no hay diferencias de orden religioso, racial, regional, pero sí hay una unidad alrededor de estos valores: la justicia, la libertad, la dignidad humana y la igualdad", ha añadido.

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De esta forma ha rechazado que haya riesgo de un conflicto interno el país, tesis que ha considerado "falsa". "Venezuela es una nación cohesionada que quiere vivir con dignidad, con libertad, con justicia y con sus hijos en casa", ha indicado.

Respecto a la crisis humanitaria por el doble terremoto que afectó al norte de Venezuela a finales de junio, Machado ha afirmado que la situación "evidenció el horror de lo que es un sistema basado en la mentira, la corrupción y la indolencia". "Esto ha hecho que surja un nivel de solidaridad y de generosidad en mi país, que es realmente conmovedor", ha indicado, para recalcar que ahora es "momento de resurgir y renacer, de construir y fortalecer estas redes de confianza entre ciudadanos", subrayando que es el primer paso para "avanzar en la reinstitución democrática".

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