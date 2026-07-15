Los Reyes se unen a la princesa Leonor y la infanta Sofía en su visita a Empúries (Girona)

Los reyes Felipe VI y Letizia se han unido este miércoles a las 13.25 horas a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el marco de su visita al yacimiento de Empúries (Girona), donde también se reunirán con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona.

Esta visita se produce después de que este martes por la noche se celebrara la gala de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en la que se reconoció a un total de 6 galardonados.

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La Familia Real mantendrá una reunión de trabajo con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona para conocer las conclusiones sobre los 4 ejes en los que este órgano ha estado trabajando a lo largo del año.