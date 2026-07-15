El rey de España recuerda que dijo a la selección que les volvería a ver en la final

L'Escala (Girona), 15 jul (EFE).- El rey de España Felipe VI se ha mostrado este miércoles "muy contento, como todos", con la victoria de la selección española ante Francia y ha recordado que había prometido a sus jugadores en Guadalajara (México) que no les volvería a ver "hasta la final".

En declaraciones a los periodistas en el yacimiento arqueológico de las ruinas de Empúries, en L' Escala (Girona), donde la familia real española se ha reunido con el Consejo asesor joven de la Fundación Princesa de Asturias, y mientras posaban para la foto oficial, el rey ha indicado que está muy contento con el triunfo de la selección.

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Y ha rememorado cómo, cuando acudió al estadio de Guadalajara (México) para presenciar en directo el partido entre España y Uruguay del Mundial de Fútbol, y bajó al vestuario tras la victoria 0-1 y su clasificación como primera de grupo, les prometió que no les volvería a ver "hasta la final".

Tras la victoria de ayer, Luis de la Fuente, técnico de la selección española, desveló que le había llamado Felipe VI para felicitar a todo el equipo, tras clasificarse a la final del Mundial 2026,

Preguntado por si algún otro miembro de la familia real acudirá a la final del próximo domingo, el monarca ha respondido: "Estamos en ello".

Los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, presenciaron ayer el partido en Barcelona, donde se les pudo ver, según las imágenes facilitadas por la Casa del Rey, vestidos con la camiseta de la selección española celebrando y abrazándose por la victoria. EFE

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