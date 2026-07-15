El Kospi surcoreano se dispara más de un 6,6 % a la apertura impulsado por Wall Street

Seúl, 15 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparaba un 6,62 % a la apertura de la sesión de este miércoles, impulsado por el cierre en verde de Wall Street tras la caída de la inflación en Estados Unidos.

Alrededor de 15 minutos después del inicio de operaciones, el indicador ganaba 454,22 puntos, hasta los 7.311,05 enteros, recuperando la cota de los 7.000 puntos que alcanzó por primera vez a principios de mayo.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía un 4,62 %, o 36,2 puntos, hasta las 820,18 unidades. EFE