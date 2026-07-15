La inversión extranjera directa de Taiwán aumenta un 58 % en cinco años, pero cae en China

Taipéi, 15 jul (EFE).- Las empresas taiwanesas invirtieron 148.600 millones de dólares (129.972 millones de euros) en el exterior entre 2021 y 2025, un 57,8 % más que en el quinquenio anterior, aunque el peso de China se desplomó hasta apenas un 12,9 % de media del total, informó el Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA) de la isla.

En un comunicado, la cartera indicó que esta cifra supera en 54.500 millones de dólares (47.668 millones de euros) a la registrada entre 2016 y 2020.

"Ante la tendencia global de conceder cada vez mayor importancia a la resiliencia de las cadenas de suministro, la distribución regional de la inversión exterior de nuestro país también ha experimentado un cambio evidente, pasando de una concentración en China continental a un despliegue progresivamente más diversificado", señaló el ministerio.

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Los territorios británicos del Caribe encabezan el destino de las inversiones aprobadas en el último quinquenio, con una media del 22,8 %, un peso que responde a la creación y ampliación de capital de sociedades holding con las que las firmas taiwanesas "gestionan con flexibilidad" la asignación global de sus activos y diversifican riesgos financieros.

Les siguen Estados Unidos y los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con medias del 20,5 % y el 20 %, respectivamente, impulsados por la voluntad de las empresas isleñas de acelerar la "producción localizada" y "reducir la dependencia de un único mercado", según el MOEA.

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China, que durante años ocupó el primer puesto, ha visto caer su cuota hasta esa media del 12,9 %, 70,9 puntos porcentuales por debajo del máximo del 83,8 % alcanzado en 2010; entre enero y mayo de este año se hundió hasta el 0,9 %.

El giro también se aprecia en el comercio: en el primer semestre de 2026, EE.UU. concentró el 32 % de las exportaciones taiwanesas (133.313 millones de dólares, 116.602 millones de euros), mientras que el porcentaje correspondiente a China y Hong Kong cayó al 23,8 % (99.142 millones de dólares, 86.714 millones de euros), según cifras del Ministerio de Finanzas.

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Esta reconfiguración se explica, en parte, por el auge de las aplicaciones y los dispositivos de inteligencia artificial (IA), ya que compañías estadounidenses del sector como Nvidia dependen en gran medida de TSMC para fabricar sus chips más avanzados y de Foxconn para ensamblar sus servidores.

De hecho, el MOEA precisó que la inversión taiwanesa en EE.UU. se destina en un 70-80 % a las manufacturas y, dentro de ellas, sobre todo a la fabricación de componentes electrónicos, que entre 2021 y 2025 sumó 17.600 millones de dólares (15.393 millones de euros) más que en el quinquenio precedente. EFE

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