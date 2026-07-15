Antigua y Barbuda afianza alianzas para contribuir a la seguridad marítima internacional

Castries, 14 jul (EFE).- El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, subrayó este martes que busca contribuir a la seguridad marítima internacional con un sector "justo, seguro y competitivo" mediante el registro de buques sospechosos de actividades ilícitas, en el marco del Segundo Simposio Anual sobre Seguridad Marítima y Aplicación de Sanciones.

"Prueba de esta dedicación es nuestra orgullosa participación en la fundación del Centro Global para la Vigilancia de las Sanciones Marítimas (GCMSM, por sus siglas en inglés) junto con la República de Malta", afirmó el mandatario en su intervención durante la inauguración de este evento que durará tres días.

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En este contexto, Browne le dio la bienvenida al director general de Malta, Neville Aquilina; al director del Centro, Martin Cauchi-Inglott; así como a los responsables de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y aseveró que su presencia resalta "la importancia global de la misión conjunta".

El simposio contó con ponencias técnicas y talleres colaborativos centrados en las amenazas emergentes a la seguridad marítima, entre las que se incluyeron la suplantación del Sistema de Identificación Automática (AIS, en inglés), los procedimientos de registro de buques, el cumplimiento de las sanciones, el intercambio de información y las mejores prácticas para reforzar la supervisión por parte del Estado.

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Browne afirmó que el cumplimiento efectivo por parte del Estado del pabellón, una diligencia debida rigurosa y unos sistemas reguladores transparentes son esenciales para proteger el comercio internacional de la evasión de sanciones, los registros fraudulentos de buques y otras actividades marítimas ilícitas.

Al evento asistieron aproximadamente 100 participantes de diversos países, entre los que se incluyen representantes de registros navieros, la Organización Marítima Internacional (OMI), el Acuerdo para el Intercambio de Información sobre Registros Navieros (RISC, en inglés), el Centro Mundial para la Vigilancia de las Sanciones Marítimas (GCMSM, en inglés).

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Así como la iniciativa de las Naciones Unidas para la Aplicación de las Sanciones Marítimas (MUSE, en inglés) y otras organizaciones marítimas internacionales y organismos encargados de hacer cumplir la ley.

El encuentro fue organizado conjuntamente por el Departamento de Servicios Marítimos y Transporte Marítimo Mercante de Antigua y Barbuda (ADOMS, en inglés) y el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el apoyo de los Laboratorios Nacionales Sandia.

Antigua y Barbuda, ubicado al norte de las Antillas Menores, se independizó del Reino Unido en 1981 pero sigue siendo una monarquía constitucional. EFE