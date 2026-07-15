Ednita Nazario afirma que lecciones de sus cicatrices son "oro" en álbum 'FuegoAlmaVida'

San Juan, 14 jul (EFE).- La cantante puertorriqueña Ednita Nazario, conocida como 'La diva de Puerto Rico', que cuenta con más de un siglo de carrera, presentó este martes su trigésimo primer álbum 'FuegoAlmaVida' donde según dijo a EFE, resalta que las lecciones aprendidas de sus cicatrices son "oro", compuesto de siete canciones que estarán disponibles para todo el público a partir del 16 de julio.

"Para mí las lecciones son oro. Las cicatrices se sanan con oro y te hace una persona más valiosa porque te hace que las cicatrices no se esconden, son parte de nuestra vida y al sanar la verdadera luz es la lección aprendida", subrayó la reconocida vocalista, antes de comenzar la rueda de prensa de presentación en el Centro para Puerto Rico Sila M. Calderón.

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A sus 71 años, Nazario precisó que le "encanta" el concepto que expone en 'FuegoAlmaVida' porque relata "una historia de vida" donde reconoce su dolor, la superación y la sanación, y representa "un arco completo" de sus vivencias.

Además, este lanzamiento abre una nueva etapa profesional en su carrera tras concretar una alianza entre el sello discográfico 'Rimas Entertainment' e 'Icon Unlimited Global'.

"En este disco traje muchas experiencias personales de situaciones que me pasaron. ¿Y sabes por qué? Porque soy una mujer como cualquier otra", apuntó la artista nacida en Ponce, un municipio del sur de Puerto Rico conocido como 'La Perla del Sur'.

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'Desnuda y De Frente', 'Pa' Que Duela Menos', 'Destrúyeme' junto a Black Guayaba, 'Fuimos Fuego', 'Cerrando Ciclos' y 'La Vida Me Cambió' compuesta por Mario Domm y Reyli Barba e interpretada por jóvenes músicos puertorriqueños, son las seis canciones del álbum que reveló y escuchó la artista con los fanáticos que asistieron a la presentación.

El séptimo tema es una sorpresa inédita que se podrá escuchar a partir del 16 de julio.

Para Nazario, la canción más especial del disco es 'Cerrando Ciclos' que la escribió pensando que "uno en la vida tiene que reconocer que hay momentos en que uno tiene que cerrar, cerrar ciclos para poder comenzar de nuevo".

A su juicio, "es bien importante reconocer los momentos difíciles y no esconderlos. Llevar esas marcas con orgullo porque nos hace vulnerables, pero nos hace humanos y nos hace personas más valiosas porque cuando pasamos por una dificultad y la podemos superar, quiere decir que aprendimos la lección y cuanto más aprendemos más valiosos somos".

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La cantante que cuenta con una inigualable puesta en escena que la ha convertido en un ícono de la balada pop y el rock en español, destacó que "siempre hay una oportunidad para escribir una nueva historia" y "el amor es perfecto. Los imperfectos somos nosotros".

Por ello, hizo hincapié en que es necesaria la introspección personal y cuestionarse a uno mismo: "¿Dónde estoy?, ¿Qué hice?, ¿Qué puedo hacer mejor?, ¿Qué puedo mejorar?".

"Yo creo que los amores no se olvidan. Yo creo que es una falacia. Me parece que cualquier vivencia que haya dejado huellas en la vida de uno, siempre va a quedar ahí. Y es parte de la historia", sentenció Nazario.

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Respecto a sus próximos conciertos confirmó que este año actuará en noviembre en Chile, el año subirá al escenario de la sala de espectáculos más importante de Puerto Rico, el Coliseo José Miguel Agrelot conocido como "Choli" y está planeando "una gira bastante intensa" para recorrer varios países y distintas ciudades de Estados Unidos el año que viene.

"Los discos se convierten en una especie de álbumes fotográficos porque cada canción te ubica en un momento en tu vida, en una situación, en un espacio", reflexionó la artista.

Nazario ha recibido importantes premios y nominaciones durante su carrera artística como cantante, compositora y actriz, entre ellos obtuvo el galardón al Latin Grammy Premio al Excelencia 2016 y la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) le otorgó el Premio Herencia Latina (2004). EFE

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