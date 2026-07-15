Ecuador someterá a votación ciudadana tres diseños finalistas para el nuevo Museo Nacional

Guayaquil (Ecuador), 14 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano anunció este martes el nuevo proceso de selección del diseño del Museo Nacional (MuNa), luego de rechazar la propuesta ganadora de un equipo español-ecuatoriano por las críticas que generó, y permitirá que la ciudadanía vote entre tres proyectos finalistas, una participación que tendrá un peso del 15 % en la calificación final.

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que, hasta el momento, nueve de diecisiete propuestas que habían quedado finalistas en el concurso en el que se eligió el diseño han decidido participar en la nueva etapa, que estará abierta hasta este miércoles.

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Además, aseguró que están "convencidos" de que este proceso "permitirá escoger un proyecto que represente, de la mejor manera, la visión del Museo Nacional y que sea motivo de orgullo para el país".

El pasado 6 de julio, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció que la propuesta 'Ecos del sol', del estudio de arquitectura Campo Baeza + MAODA, de Madrid y Quito, había sido elegida como el diseño del nuevo MuNa.

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La propuesta fue seleccionada entre diecisiete anteproyectos finalistas por un jurado nacional e internacional, luego de un proceso de evaluación que, según la cartera de Estado, consideró la calidad del diseño, la innovación, la sostenibilidad, la funcionalidad y su capacidad para responder a las necesidades museológicas del país.

Sin embargo, el diseño ganador generó críticas, especialmente en redes sociales, y la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, tuvo que dejar su cargo la semana pasada, en medio de la polémica.

Por tal motivo, Luque anunció el pasado viernes que el Gobierno había rechazado el diseño ganador y que se convocaría a los finalistas del concurso para que presenten otra vez sus propuestas.

El equipo Campo Baeza + MAODA señaló en un comunicado que estaban en desacuerdo con la nueva fase, pues "quebranta la transparencia e integridad de un proceso de concurso público cuyas bases han sido publicadas y aceptadas de manera explícita por todos los equipos participantes".

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Este martes, el ministro señaló que el jurado técnico estará conformado por arquitectos nacionales e internacionales como Mathieu de Genot, Christian Wiese y Lu Junliang, junto con la asesoría especializada en museografía de Fernanda Ponce.

Y que se evaluará la calidad conceptual y arquitectónica, la implantación urbana y paisajística, la integración conceptual de la propuesta museográfica y la viabilidad técnica, sostenibilidad, conservación preventiva y accesibilidad, entre otros criterios.

La evaluación del jurado representará el 85 % del puntaje total. Las tres propuestas mejores calificadas serán expuestas en una página web entre el próximo viernes y sábado para que la ciudadanía pueda votar y sugerir características, cuya incidencia será del 15 % restante.

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El museo se levantará en Quito con una inversión de cien millones de dólares y permitirá albergar y conservar 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales que narran 12.000 años de historia y conforman la colección más importante del país andino. EFE