Minoristas esperan mover más de 1.300 millones de dólares por fiesta nacional de Perú

Lima, 14 jul (EFE).- El sector minorista de Perú espera tener un movimiento económico superior a los 4.600 millones de soles (1.348 millones de dólares) durante la campaña por las fiestas patrias del país, que se celebran el 28 y 29 de julio, informó este martes la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El gremio comercial señaló que el pago de las gratificaciones económicas especiales a los trabajadores, una mayor confianza del consumidor y las "estrategias omnicanal" pueden impulsar un crecimiento de entre 3 % y 5 % en las ventas minoristas en el país.

PUBLICIDAD

"La gratificación es el gran dinamizador de julio, pues inyecta una liquidez inmediata y este año se sentirá con fuerza, pues permite que el consumidor pase de una compra estrictamente necesaria a una compra de 'regalo' o 'renovación' para el hogar, elevando el valor de cada transacción", afirmó al respecto la presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL, Leslie Passalacqua.

La representante consideró que se presentarán mayores facilidades de financiación para incentivar el consumo, así como de promociones agresivas con descuentos que podrían oscilar entre 40 % y 50 %, mientras para los últimos días de agosto se darían rebajas de hasta 60 %, con la liquidación final de los productos de invierno.

PUBLICIDAD

Agregó que el optimismo del sector también está respaldado por el impacto del mundial de fútbol de este año, que es considerado uno de los principales impulsores del consumo durante el segundo trimestre en el país.

Passalacqua advirtió, sin embargo, que el impacto del fenómeno climático de El Niño también puede afectar el desempeño del sector durante el segundo semestre de este año, especialmente en las regiones del norte del país, ante las posibles interrupciones logísticas y cambios en los patrones de consumo.

PUBLICIDAD

"Frente a este escenario, las empresas retail vienen fortaleciendo sus planes de contingencia mediante la programación anticipada de importaciones, la descentralización de inventarios y el uso de herramientas de análisis de datos para garantizar el abastecimiento y reducir el impacto de posibles interrupciones en la cadena logística", explicó. EFE