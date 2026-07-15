EEUU completa una nueva ronda de ataques contra Irán y anuncia que reanuda el bloqueo de sus puertos

El Ejército de Estados Unidos ha completado una nueva ronda de ataques contra Irán asegurando haber alcanzado "decenas de objetivos militares" en las costas iraníes, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, y ha anunciado la imposición de un bloqueo a los puertos iraníes a partir de las 22.00 horas de este martes (hora peninsular española).

"Hoy, a las 15.00 horas (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han comenzado a lanzar una nueva ronda de ataques contra Irán con el fin de seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha informado en sus redes sociales.

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En el mismo mensaje, el CENTCOM ha señalado que sus tropas se estaban preparando "para reanudar el bloqueo naval contra los puertos y las zonas costeras iraníes", el cual, ha dicho, entraría "en vigor a las 16.00 horas (hora del este, 22.00 hora peninsular española)".

Poco después, ha remarcado que las fuerzas estadounidenses han reanudado a la hora estipulada el "bloqueo naval contra los buques que transitan hacia y desde los puertos y zonas costeras iraníes" y ha precisado que la Armada tiene desplegados en aguas de la zona "más de 20 buques de guerra y cientos de aviones militares operando en todo Oriente Próximo".

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Unas siete horas más tarde, el CENTCOM ha asegurado en un nuevo comunicado --en el que ha aprovechado para incidir en la reanudación del "bloqueo naval contra los buques que transitan hacia o desde puertos y zonas costeras iraníes"-- que sus fuerzas han completado esta nueva ronda de ataques contra Irán "alcanzando decenas de objetivos militares cerca del Estrecho de Ormuz y zonas costeras iraníes".

Haciendo uso de "municiones de precisión", múltiples "aviones de combate, drones y buques de guerra estadounidenses" han disparado contra "emplazamientos de misiles y drones iraníes, capacidades navales y sistemas de defensa costera", todo ello durante una "oleada de siete horas", subraya la nota.

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Como en anteriores instancias, el Mando Central del Ejército estadounidense ha señalado que su objetivo es "debilitar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial y a tripulaciones civiles", coincidiendo así con la declaración de su comandante, el almirante Brad Cooper.

El jefe del CENTCOM, en una declaración difundida por el órgano castrense en el ecuador de estos últimos bombardeos, ha acusado a Irán de haber "atacado deliberadamente" a lo largo de los últimos siete días a "civiles en toda la región al atacar a siete buques mercantes", lo que, ha afirmado, "ha provocado que casi una docena de tripulantes civiles hayan fallecido, estén desaparecidos o hayan resultado heridos".

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Las autoridades iraníes, por su parte, han confirmado múltiples impactos en el país en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim. Ha sido el caso de la ciudad de Ahvaz, en la gobernación de Juzestán, situada en el extremo norte del golfo Pérsico, así como el de Bandar Abbas --con una nueva explosión poco después--, Sirik y las islas de Qeshm y Hengam, en la de Hormozgan, ubicada frente al estrecho de Ormuz.

Con todo, la gobernación de Hormozgan ha señalado que, hasta el momento, no se han registrado víctimas ni daños en infraestructuras de tipo "residencial y comercial", mientras que el subdirector de seguridad de Juzestán, Valiolá Hayati, no ha hecho referencia alguna al balance del bombardeo en Ahvaz.

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No obstante, el gobernador de la ciudad de Dehloran, en la provincia de Ilam --situada en la frontera iraní con Irak--, ha denunciado en declaraciones a Tasnim un ataque contra una planta de producción de agua mineral que habría sido alcanzada por tres proyectiles, provocando "daños materiales en el equipamiento de la fábrica", si bien "no ha habido víctimas".