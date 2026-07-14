Las olas de calor se multiplican en España y 2026 es ya el cuarto año con más episodios en un siglo, según Eltiempo.es

Los días de ola de calor se han multiplicado en España y 2026 se ha convertido a mediados de julio en el cuarto año con más días superando los umbrales de ola de calor y ola de calor nocturna en los últimos cien años.

Así lo refleja un análisis publicado por eltiempo.es, que concluye que este fenómeno no es "el calor de siempre" y que temperaturas que deberían ser extremas y excepcionales son cada vez más frecuentes.

Tras una breve tregua a inicios de junio, desde mediados de dicho mes se han encadenado una serie de eventos cálidos intensos y, de seguir la tendencia actual, eltiempo.es alerta de que 2026 podría disputar a 2022 y 2003 los dos primeros puestos históricos.

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En concreto, en Barcelona, el número de días que superan los umbrales de ola de calor ha ido en aumento, mientras que los días que alcanzan el umbral de ola de frío han ido a menos. Desde los años 90, la evolución es "muy evidente", con la década actual destacando de forma muy marcada.

Asimismo, en el Puerto de Navacerrada, entre Madrid y Segovia, a más de 1.800 metros de altitud, el número de días de ola de calor ha crecido desde antes de 1950, mientras que los de ola de frío han ido a menos. El análisis subraya además que cada vez es más frecuente registrar días sobre umbral en el mes de junio, una expansión temporal del fenómeno que se aprecia tanto en Barcelona como en el resto del país.

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Por su parte, el análisis emplea como referencia el percentil 95 de las temperaturas máximas de julio y agosto para definir el umbral de ola de calor diurna, y el percentil 95 de las mínimas del mismo periodo para la ola de calor nocturna, ambos calculados entre 1971 y 2000 siguiendo el criterio oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Eltiempo.es ha concluido además que si entre 1971 y 2000 solo el 5% de los días superaban las temperaturas consideradas extremas, en la actualidad ese porcentaje se ha quedado claramente corto. "Lo que para nuestros padres y abuelos era calor extremo, para nosotros es ya prácticamente algo normal, pese a no serlo y a las nefastas consecuencias que ello conlleva", señala el informe.

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Asimismo, el incremento de los días sobre el umbral de ola de calor es calificado de "preocupante" independientemente de que se llegue o no a los tres días consecutivos requeridos para la declaración oficial de ola de calor a escala nacional.