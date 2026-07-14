Adif convoca oposiciones con 1.531 nuevas plazas

Las direcciones generales de Adif y de Adif Alta Velocidad han aprobado la publicación de cuatro convocatorias de empleo para la cobertura de 1.531 nuevas plazas de técnico, personal operativo y mando intermedio y cuadro.

Así lo ha anunciado el administrador público de la red ferroviaria española en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes.

En concreto, en Adif Alta Velocidad habrá tres convocatorias: una de personal operativo, otra de mando intermedio y cuadro, y una tercera para técnico; mientras que en Adif, que gestiona la red convencional, se convocarán plazas de técnico.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido en la red social 'X' que se trata de la mayor oferta de empleo público en Adif de los últimos cinco años: "Una convocatoria muy importante que nos permite seguir reforzando el ferrocarril y sumar talento a las plantillas".

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En la página web de Adif figuran las cuatro convocatorias como abiertas para inscripción a partir de este miércoles, 15 de julio, y hasta el próximo 4 de agosto, con la siguiente distribución: 1.079 plazas para personal operativo; 311 para mando intermedio y cuadro; 128 para técnico; y otras 13 para técnico en alta velocidad.