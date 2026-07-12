Irán insiste en que el tráfico marítimo en Ormuz es imposible por los "movimientos ilegales" de EEUU en la zona

Las autoridades iraníes han subrayado este domingo que el tráfico por el estrecho de Ormuz se encuentra suspendido provisionalmente, una información que contrasta con la que procede de Estados Unidos, que sostiene que el tráfico "fluye con normalidad".

"Debido a los recientes movimientos ilegales de fuerzas militares estadounidenses en la región, actualmente no es posible el tráfico a través del estrecho de Ormuz", ha publicado la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico iraní.

El organismo indica que "en cuanto se restablezca la estabilidad y la calma, se revisarán todas las solicitudes y se expedirán los permisos necesarios según el calendario previsto", aunque estas autorzaciones se emitirán únicamente a través de la web de la propia Autoridad (PGSA, según sus siglas en inglés).

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Teherán responde así al Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidneses (CENTCOM), que ha informado de que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz "fluye con normalidad".

"El estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques que deseen transitar legalmente por esta vía marítima internacional", ha destacado en un comunicado publicado en redes sociales. "Irán no controla el estrecho. El tráfico marítimo fluye con normalidad", ha añadido.

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Previamente, el Mando Operativo Conjunto de Estados Unidos y Reino Unido había asegurado a primera hora de esta mañana que la ruta sur del estrecho no solo seguía abierta sino que se había expandido en las últimas horas, si bien recomendaba a los cargueros que extremaran las precauciones.

El CENTCOM recuerda que fuerzas estadounidenses han facilitado el tránsito de más de 800 buques y más de 400 millones de barriles de petróleo crudo en los últimos dos meses y que más de 140 buques han transitado por el estrecho en los últimos siete días.

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Irán anunció la pasada noche el cierre de este paso estratégico en represalia por los nuevos ataques de Estados Unidos, lanzados a su vez tras ataques contra buques mercantes en Ormuz.