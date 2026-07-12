Nico Williams: "Mbappé es de los mejores, pero nosotros tenemos al mejor que es Lamine"

El extremo de la selección española Nico Williams confesó que en su regreso contra Bélgica se vio "con chispa" y con "ganas de demostrar", sin pensar tampoco en el plano individual y más en el equipo para cumplir el objetivo de ganar el Mundial, centrados en la "final anticipada" contra Francia en semifinales.

"Me noté bien, con chispa, rápido, eléctrico, salí un poco acelerado por ganas de demostrar y jugar", dijo este domingo, en el día de su 24 cumpleaños, en una entrevista a Tablero Deportivo de RNE, recogida por Europa Press. El jugador del Athletic Club confesó además que, después de volver a lesionarse contra Uruguay, tuvo una conversación profunda con Luis de la Fuente.

PUBLICIDAD

"Fue una conversación muy profunda, de padre e hijo, los dos nos sinceramos, me volvía a lesionar por una patada. Es fútbol. Tampoco te da tiempo a asimilar, tienes que cambiar el chip y estar al 100%. Esta temporada he tenido que sufrir mucho, en lo físico y en lo mental. Mucha gente no lo entiende, ha sido un año muy difícil, mi cuerpo pagaba las facturas. Son cosas que tienes que llevar como insignia del Athletic que soy, no bajo los brazos", afirmó.

Por otro lado, Nico comentó que ser protagonista no es el objetivo en el Mundial. "Un Mundial es un Mundial, a la altura de muy pocos está ganar un Mundial, es lo más grande. Ya sea siendo o no protagonista, los 26 somos protagonistas de esto, todo el mundo genera buen ambiente", confesó.

PUBLICIDAD

Además, el internacional español aceptó llamar al partido contra Francia del martes "final anticipada", y fue preguntado por Kylian Mbappé. "Mbappé es un monstruo, es otro que lidia con críticas, es uno de los mejores del mundo pero también tenemos nosotros al mejor que es Lamine", apuntó, después de hablar de la salud mental y la recomendación para los jóvenes que quieren ser futbolistas.

"Es normal, si quieres ser futbolista, más allá de la calidad es muy importante el tema mental también, a todos los futbolistas nos ha pasado que al inicio de las carreras nos metíamos en Twitter a ver qué decía la gente de nosotros y tienes que ir madurando. Tratar que la gente nos vea de la mejor manera posible, que somos muy fuertes mentalmente, muchos días estás destruido pero te tienes que apoyar en la gente que te rodea para bien", afirmó.

PUBLICIDAD

Nico fue preguntado por la racha de 36 partidos sin perder de la selección. "Hay mucha gente que no le da suficiente valor. No perder ningún partido dice mucho de nosotros", comentó, valorando el apoyo que tiene de su hermano Iñaki, quien le dice que está "llevando el apellido de los Williams a Hollywood". "Tienen un gran equipo, grandes jugadores que marcan la diferencia, un destello de esos jugadores te puede sentenciar, pero quitando a Francia, somos los mejores nosotros. Hay que atacar bien los espacios y no dejar espacios libres, que te pueden matar", terminó, sobre Francia.