El Parlamento ucraniano acepta la dimisión de primera ministra Sviridenko y su Gobierno

Kiev, 14 jul (EFE).- La Rada Suprema ucraniana (Parlamento) aceptó este martes con el voto afirmativo de 258 diputados la dimisión de la hasta ahora primera ministra Yulia Sviridenko.

La ratificación de su renuncia al cargo implica de forma automática la de todo su Gobierno.

Sviridenko presentó ayer su dimisión ante la Rada después de que el presidente, Volodímir Zelenski, anunciara el fin de semana una restructuración profunda del Gobierno para mejorar la efectividad de la gestión.

Zelenski ya llevó a cabo una remodelación profunda de su gabinete hace menos de un año gracias a la cual Sviridenko asumió el cargo de primer ministro.

Según medios ucranianos como el The Kyiv Independent, Sviridenko podría asumir el puesto de embajadora en Estados Unidos, una posición clave en los esfuerzos ucranianos para mantener el apoyo de Washington, que ha enfriado su postura de apoyo a Ucrania desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

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"Gracias a todos por el apoyo. Ha sido un honor trabajar por Ucrania", escribió Sviridenko en redes sociales tras la votación junto con una foto en la que se la ve en la Rada formando un corazón con los dedos de las dos manos.

Según dijo Zelenski al anunciar el fin de semana el relevo de Sviridenko, los cambios en el Gobierno supondrán también un "cambio de estrategia" en la política de su administración.

Zelenski adelantó sin dar más detalles que "cada área prioritaria de la política exterior será asignada a una persona específica con experiencia" en ese campo.

Entre estas áreas prioritarias Zelenski nombró las relaciones con Europa y Estados Unidos, la integración en la Unión Europea (UE) y los contactos con China, Oriente Medio y los países del Golfo. EFE