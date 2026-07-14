Los apagones de este martes afectarán hasta el 69 % de Cuba a la vez en el horario pico

La Habana, 14 jul (EFE)- Cuba vivirá este martes otra jornada con prolongados apagones, sobre todo en el horario pico, el de más demanda durante la tarde-noche, cuando el mayor corte de electricidad deje hasta el 69 % del país a la vez sin corriente.

La crisis energética que arrastra la nación caribeña desde 2024 y agravada desde el pasado enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos ha llevado los cortes de electricidad a máximos.

La pasada semana, Cuba sufrió dos apagones generales, tras caídas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del SEN es "crítica", marcada tanto por el bloqueo petrolero como por un sistema energético profundamente obsoleto, lo que provoca que tras el restablecimiento de la red eléctrica se mantengan los prolongados apagones y apenas sea posible suministrar un par de horas de electricidad diarias a los 9,4 millones de cubanos.

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En este contexto, la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de este martes una capacidad de generación de apenas 1.020 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

Así, el déficit (la diferencia entre oferta y demanda) será de 2.130 MW y la afectación estimada (lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados) alcanzará 2.160 MW.

Además, en esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético y se nutre de crudo nacional.

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Sin embargo, la obsolescencia de las termoeléctricas en la isla, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, ocasiona que la mayor parte de esas unidades sufran averías habituales.

Otro 40 % del mix energético cubano estaba a cargo de los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y que la presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima.

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El 20 % restante del mix se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el apoyo chino.

Diversos cálculos independientes estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica en el país caribeño. EFE