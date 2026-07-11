Agencias

Una oleada nocturna de ataques rusos deja al menos once heridos en Kiev

Guardar
Google icon
Imagen RCJW4CFPNZFL3J3EKPXABXBOOY

Al menos once personas, entre ellas un niño, han resultado heridas como consecuencia de una ola de ataques aéreos rusos contra la capital de Ucrania, Kiev, a lo largo de esta pasada noche, que ha alcanzado edificios residenciales y de oficinas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que "los ataques alcanzaron infraestructura civil incluso antes de que sonara la alarma aérea" y que, junto a la capital, han sido alcanzadas las regiones de Odesa, Sumi, Járkov y Chernígov.

A este balance hay que añadir al menos un muerto y 29 heridos, entre ellos un menor de edad, como consecuencia de bombardeos previos lanzados por Rusia a última hora del viernes contra la región de Zaporiyia.

Zelenski ha precisado que, a lo largo de la noche, Rusia ha lanzado más de 120 drones y doce misiles, seis de ellos balísticos que han conseguido atravesar las defensas ucranianas, de ahí que el presidente de Ucrania haya insistido en que su país firme lo antes posible los acuerdos de licencia para fabricar sus propios sistemas de defensa antiaérea Patriot que lleva meses solicitando.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Iberdrola, primera eléctrica en obtener la certificación del Esquema Nacional de Seguridad en España

Iberdrola, primera eléctrica en obtener la certificación del Esquema Nacional de Seguridad en España

El Infoca pasará a "trabajar en ataque" el incendio de Los Gallardos, que afecta a 6.600 hectáreas

El Infoca pasará a "trabajar en ataque" el incendio de Los Gallardos, que afecta a 6.600 hectáreas

Rusia afirma haber atacado empresas militares en Kiev e instalaciones portuarias en Odesa

Infobae

Un joven de 17 años muere atropellado por un coche en la A-1

Un joven de 17 años muere atropellado por un coche en la A-1

Liberado un hombre de 26 años en relación con el asesinato de una exdiputada británica

Infobae