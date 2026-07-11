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India y Nueva Zelanda elevan su relación a "asociación estratégica" en la visita de Modi

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Bangkok, 11 jul (EFE).- India, el país más poblado y una de las economías más grandes del mundo, y Nueva Zelanda, la segunda economía de Oceanía, anunciaron este sábado que han elevado la categoría de sus relaciones bilaterales a "asociación estratégica", tras una reunión de sus primeros ministros, Narendra Modi y Christopher Luxon, respectivamente, en Auckland.

El anuncio, respaldado por una hoja de ruta hasta 2030 y mecanismos de diálogo, entre otros puntos, se produjo en el marco de la visita de Modi a Nueva Zelanda, la primera de un mandatario indio en cuatro décadas, y llega después de que los dos países rubricaran en abril un tratado de libre comercio (TLC).

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"Reconociendo la larga amistad entre India y Nueva Zelanda, los valores democráticos compartidos, los profundos lazos entre sus pueblos y los intereses comunes en el Indopacífico, los dos primeros ministros decidieron elevar la relación bilateral a la categoría de 'asociación estratégica'", indicaron en un comunicado conjunto.

En este sentido, Nueva Delhi y Wellington han establecido la "Hoja de Ruta hacia 2030" como guía para los próximos cuatro años y acordado mantener reuniones periódicas, incluidas cumbres y encuentros ministeriales, con vistas tanto a "fortalecer" mecanismos de cooperación existentes como a "explorar nuevas vías" en campos como la defensa, la seguridad y el comercio.

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India y Nueva Zelanda firmaron en abril un tratado de libre comercio que elimina los aranceles sobre el 100 % de bienes indios, al tiempo que los neozelandeses quedan libres de gravámenes o bien sujetos a una fuerte reducción de los mismos.

Este sábado, sus líderes celebraron "el dinamismo" de sus relaciones comerciales, si bien "reconocieron que aún hay un importante margen de crecimiento" y acordaron trabajar para garantizar "la pronta entrada en vigor" del TLC y el objetivo de duplicar las ventas bilaterales hasta los 7.000 millones de dólares neozelandeses (4.100 millones de dólares estadounidenses) para 2030. EFE

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