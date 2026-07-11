Patricia Cerezo y Kiko Gámez, radiantes tras darse el 'sí, quiero':"Ha sido muy emotivo"

Patricia Cerezo y Kiko Gámez ya son marido y mujer. La periodista y el ingeniero de telecomunicaciones se dieron este viernes el 'sí, quiero' en la finca La Gaivota, en Aravaca (Madrid), rodeados de familiares y amigos en una ceremonia marcada por la emoción. Entre los invitados no faltaron rostros conocidos como Lydia Bosch o Paloma Cuevas, que quisieron acompañar a la pareja en uno de los días más importantes de sus vidas.

La llegada de los novios no dejó indiferente a nadie. Kiko Gámez apareció conduciendo él mismo un espectacular Jaguar E-Type Roadster descapotable con capota de lona negra y, al ser preguntado por la prensa si Patricia es la mujer de su vida, respondió sin dudar: "Claro, claramente".

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Minutos después era la exmujer de Ramón García quien hacía su entrada, radiante y con una enorme sonrisa, también en un coche descapotable y acompañada por sus hijas, protagonizando uno de los momentos más esperados del enlace.

Ya convertidos en marido y mujer, la pareja atendía a los medios y compartía las primeras impresiones tras una ceremonia que, según reconocieron, estuvo cargada de sentimientos. "Ha sido muy emotivo, creo que hemos llorado... yo creo que casi más tú que yo, y muy bonito. Estamos rodeados de las personas que más queremos en nuestra vida y ahora pues a celebrar", confesaba feliz la periodista.

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Patricia también desveló que, aunque esperaba vivir un día inolvidable, hubo momentos que consiguieron sorprenderla. "Yo me lo esperaba, no me lo esperaba tan bonito. Nos han sorprendido muchas cosas y bueno, la noche no ha hecho más que empezar", aseguraba.

La música fue otro de los grandes protagonistas del enlace. Juan Peña puso voz a algunos de los momentos más especiales de la ceremonia interpretando tres canciones muy significativas para los novios. "Sí, sí, sí, nos ha cantado además tres canciones que nos gustaban mucho. Un bolero que es 'Adoro', por supuesto hemos terminado con la Salve Rociera y la canción de Niña Pastori que a Kiko le encanta y la verdad es que ha estado muy bonito", explicaba Patricia.

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Aunque la felicidad fue absoluta, la periodista también quiso recordar a quienes no pudieron acompañarlos en un día tan especial. "Siempre hay ausencias, pero bueno, porque no hayan podido venir, efectivamente, porque invitados estaban todos nuestros amigos, nuestros seres queridos. Y las ausencias más importantes están ahí arriba, que están acompañándonos", expresaba con emoción.

Por su parte, Kiko no ocultó el impacto que sintió al ver llegar a su ya esposa al altar. "Me ha encantado, me ha fascinado, me he emocionado la verdad cuando la he visto", confesó.

Un sentimiento completamente compartido por Patricia, que tampoco escatimó en elogios hacia el novio. "Impresionante, impresionante. Es que está... bueno, es guapísimo, pero va impecable, no me digáis que no. Está guapísimo y, sobre todo, lo más importante, que teníamos muchas ganas de que llegara este día y ha llegado por fin. Y ahora a seguir celebrando la vida", concluía, poniendo el broche a una jornada que ambos recordarán para siempre.

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