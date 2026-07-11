Las autoridades de la región de Tigray dan por "colapsado" el acuerdo de paz de Etiopía

Las autoridades de la región etíope de Tigray, en el norte de Etiopía, han dado por "colapsado" el acuerdo firmado en 2022 en Pretoria (Sudáfrica) con el Gobierno etíope, al que acusan de preparar la reanudación de uno de los conflictos más sangrientos de la historia reciente de África, que en solo dos años dejó entre 100.000 y 800.000 muertos, dependiendo de estimaciones oficiales etíopes y un recuento de la Unión Africana.

"Aunque Tigray ha hecho muchas cosas para implementar el Acuerdo de Paz de Pretoria, éste ha colapsado debido a los obstáculos y acciones destructivas creadas por el régimen", ha lamentado la nueva administración tigriña, en manos otra vez del Frente Popular para la Liberación de Tigray, la organización político-militar que se enfrentó al Ejército etíope y sus aliados en 2020.

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Tras el acuerdo de Pretoria, Tigray permaneció administrada temporalmente bajo un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales del país hasta el retorno del TPLF a principios del mes de mayo; el retorno de una autoridad que ha denunciado en innumerables ocasiones al Gobierno etíope y a su primer ministro, Abiy Ahmed, por incumplir los términos pactados en Pretoria y de mantener a la región en un estado de completa marginación.

El Gobierno federal, por su parte, no ha reconocido a la administración reinstaurada y ha insistido en que la única autoridad vigente en la región es la Administración Regional Provisional de Tigray, establecida en virtud del Acuerdo de Pretoria, y ahora desplazada por el TPLF.

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El TPLF, en su comunicado de este sábado, acusa a Etiopía de alimentar la tensión desde hace meses, primero "difundiendo propaganda de odio contra Tigray a través de sus líderes y patrocinadores políticos y militares" para acabar con "ataques con aviones no tripulados, acercamientos militares y enfrentamientos directos".

"Por lo tanto, no es sólo nuestro derecho moral y legal sino también nuestro deber fortalecer nuestra capacidad interna y nuestra autosuficiencia en todos los aspectos, ya sea para el diálogo pacífico o para luchar contra el desastre que se avecina", avisa el TPLF.

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