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El belga Tim Merlier gana la octava etapa con otro esprint y deja sin premio a su compatriota Liam Slock

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El ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha ganado este sábado al esprint la octava etapa en la 113ª edición del Tour de Francia masculino, disputada sobre 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, mientras que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha mantenido sin ningún percance su liderato en la clasificación general.

Con recorrido llano a excepción de un par de puertos de 4ª categoría, esta calurosa jornada en la 'Grande Boucle' empezó con 176 corredores y se avecinaba 'a priori' favorable para los esprínteres. Pero para que eso no ocurriera, el checo Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y el francés Thibault Guernalec atacaron con el mismo banderazo de salida.

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Aunque los gregarios de los equipos de los velocistas calmaron esas aguas, Guernalec lo volvió a intentar junto a su compatriota Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), en una escapada igualmente anulada y que dio paso a un nuevo ataque del belga Liam Slock (Lotto Intermarché).

Éste ya sí se marchó, cuajando la fuga en compañía de los insistentes Otruba y Guernalec. En el pelotón, más allá del conjunto Alpecin-Premier Tech, nadie apretó con fuerza y los ciclistas en cabeza disfrutaron de 2:15 de ventaja en el kilómetro 58, si bien aún faltaba mucho por rodar.

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Al poco de cumplirse la mitad de la etapa, arrancó la Côte de Domme (4ª cat.) y se vio cómo el equipo Soudal Quick-Step movía piezas en la zona delantera del pelotón. Slock cruzó primero esa leve cota y creció la renta de los fugados nuevamente, intuyendo que detrás vendría arreón.

De cara a la Côte du Buisson-de-Cadouin (4ª cat., km 140,4), Otruba y Slock dejaron rezagado a Guernalec y apenas tardó el belga en marcharse en solitario, soñando con culminar todo un día de escapada si entre el pelotón cundía el desdén porque la clasificación general estaba a salvo.

Durante bastante tiempo eso fue probable, hasta que Uno-X Mobility, XDS Astana y Decathlon CMA CGM contribuyeron en cabeza de un pelotón que neutralizó a Slock quedando solamente 1,5 kilómetros para finalizar la etapa. Hubo entonces esprint 'in extremis', donde Merlier repitió éxito.

Cruzando la línea de meta con un tiempo de 3h52:50, Merlier fue más rápido que el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y consiguió su segundo triunfo consecutivo en este Tour de Francia 2026. Al respecto de la clasificación general, Pogacar lidera con un registro de 28h49:07.

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