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El Gobierno británico expresa su solidaridad por el incendio de Almería y presta asistencia a sus ciudadanos afectados

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El Gobierno británico ha expresado su solidaridad con España por las víctimas y afectados del incendio declarado en Los Gallardos (Almería) que ha dejado 12 fallecidos y arrasado más de 6.000 hectáreas, y está prestando asistencia a los ciudadanos de Reino Unido que están en la zona.

"Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas por los devastadores incendios forestales en España", ha señalado un portavoz del FCDO (Foreign, Commonwealth & Development Office).

El representante oficial del Ministerio de Exteriores británico ha precisado que están apoyando a los ciudadanos británicos afectados y a sus familias y siguen en contacto con las autoridades españolas.

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